Где найти жилье, которое строят за две недели и по 300 долларов за метр?

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-02T13:36:45+03:00

Дешевые панельные коттеджи, которые очень популярны в Европе и США, теперь дошли и до нас

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После заседания парламента в среду, 31 октября, вице-премьер Владимир Кухарев (в правительстве он курирует строительство, транспорт и ЖКХ) рассказал журналистам, что в Беларуси могут появиться частные дома по 300 долларов за квадратный метр.

- Это уже разработанные типовые проекты индивидуальных дешевых жилых домов, в которых стоимость квадратного метра - порядка 300 долларов. Мы видим, что они будут пользоваться широким спросом, если будет прилегающая инфраструктура. Работа с облисполкомами ведется в части выделения земельных участков, предоставления права строительства такого жилья, - рассказал Владимир Кухарев.

Правда, отделка в стоимость квадратного метра в таком доме не входит, за нее при желании можно будет доплатить. Первые проекты тоже уже готовы.

- МАПИД показал на своей площадке, как они (такие дома. - Ред.) могут выглядеть. Они строятся очень быстро: в течение практически двух недель возводится дом, и это быстрое строительство помогает снизить стоимость, - сказал Владимир Кухарев.

Для сравнения: средняя цена квадратного метра в минской однушке стартует от 1403 долларов по информации realt.by. Цена на льготный квадратный метр (с кредитом в Беларусбанке) установлена правительством в размере 718 рублей (примерно 340 долларов). На практике это оказалось невыполнимой задачей, средняя цена в столице для нуждающихся составляет 919 рублей (430 долларов).

- Правительство установило показатель в 718 рублей, но выдержать его в Минске на сегодня практически невозможно. Основная причина - осложненность территорий. Снос, освоение участка - все это ложится в стоимость квадрата. Соответственно, себестоимость другая, чем при строительстве на свободной территории регионов страны. А в регионах есть жилье в пределах 700 - 800 рублей, - заявил в сентябре этого года первый зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго.

Можно ли снизить стоимость жилья до 300 долларов за метр? Похоже, да - если это будет панельный коттедж или таунхаус. Целые поселки из малоэтажных однотипных панелек распространенные в Европе и США, теперь мода наконец добралась и до Беларуси. Такие типовые дома на одну и несколько квартир собирают из готовых железобетонных плит, как конструктор. Это быстрее и дешевле, чем стройка с нуля по индивидуальному проекту.

Дешевые панельные коттеджи, которые очень популярны в Европе и США, теперь дошли и до нас. Фото: mapid.by

МАПИД в этом году уже построил экспериментальный дом в Минске на ул. Селицкого меньше чем за три дня, а процесс можно было наблюдать онлайн. В доме насчитали 66 метров по цене почти 1300 рублей за квадрат. Но цену хотят снизить еще на 300 рублей за счет более дешевой отделки. Покупатель получит коробку с крышей, входные двери, окна, стены с монтажом, утепление и штукатурку фасада. Также у МАПИДа есть три одинаковых двухэтажных дома в деревне Зацень, но выглядят они не так презентабельно, как дом на Селицкого.

Застройку целого поселка из 13 типовых домов возвел и «Гродножилстрой». В каждом из таких домов по несколько квартир. Созданный на базе РУП «Завод газетной бумаги» филиал «Домостроение» за последние 9 лет собрал более таких 1000 домов. Похожие проекты воплощены в жизнь в Гомеле, Шклове. В Смолевичах скоро начнут строить многоквартирные дома или таунхаусы. А на «Мозырском домостроительном комбинате» разработали два проекта частных панельных домов, которые собираются возводить в 2019 году.

Чтобы не создавать долгостроев, жилье для нуждающихся планируют строить индустриальным способом, т. е. с готовыми коммуникациями и внутренней отделкой домов. Скорее всего, делать это будет государственная строительная организация с лицензией, которая будет строить под ключ.

Гендиректор МАПИД Николай Милошевский рассказал газете «На стройках Минска», что в ближайшее время они планируют строить индустриальный малоэтажный поселок из своих однослойных панелей на Долгиновском тракте, земля для этого уже готова. А затем планируют приняться за территорию под Минском. Правда, есть одно но: физлицу построить дом напрямую у МАПИДа не получится, придется обращаться в дилерскую сеть, которая пока в процессе создания.