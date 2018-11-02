У народного артиста Игоря Лученка инсульт

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-02T16:36:13+03:00

Известный композитор в больнице в тяжелом состоянии

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2 ноября Игорь Михайлович госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой помощи Минска. 80-летний композитор находится в отделении неврологии.

- У папы инсульт, он в тяжелом состоянии. Но мы надеемся на лучшее – сейчас с мамой идем в больницу, - рассказал «Комсомолке» сын народного артиста Андрей Игоревич.

Белорусский композитор, народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок написал множество хитов, которые остаются популярными и спустя десятилетия: "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" и другие.

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