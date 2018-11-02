2018-11-02T16:36:13+03:00
Звезды

У народного артиста Игоря Лученка инсульт

Известный композитор в больнице в тяжелом состоянии
Эвика ОТТО
Поделиться:
Комментарии: comments1
У Игоря Михайловича случился инсульт.У Игоря Михайловича случился инсульт.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

2 ноября Игорь Михайлович госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой помощи Минска. 80-летний композитор находится в отделении неврологии.

- У папы инсульт, он в тяжелом состоянии. Но мы надеемся на лучшее – сейчас с мамой идем в больницу, - рассказал «Комсомолке» сын народного артиста Андрей Игоревич.

Белорусский композитор, народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок написал множество хитов, которые остаются популярными и спустя десятилетия: "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Лученок: «Как я вообще в этой жизни выжил?!»

Композитор рассказал о клинической смерти и о том, откуда берутся песни (читать далее)

Игорь Лученок: В Государственном гимне Беларуси четыре ошибки!

Народный артист СССР и Беларуси, председатель белорусского Союза композиторов Игорь Лученок в гимнах большой специалист (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Курсы валют: евро подорожал, доллар стал дешевле
В Бресте маршрутчики подрались из-за того, что один другого подрезал: следователи ищут очевидцев
Лукашенко рассказал, что Назарбаеву понравились его ботинки: «Снял и показал ему - «Марко» написано»
За три года в Минской области квартиры получили больше тысячи многодетных семей
В Минске задержали диджея и его знакомого за хранение марихуаны
Жителя Вороново, который вывез в лес, раздел и привязал к дереву мужчину, приговорили к 3 годам колонии
Тракторист с 5,4 промилле алкоголя врезался в забор и пытался сбежать от ГАИ
В Жабинковском районе школьник ударил сотрудника ГАИ по лицу
Россельхознадзор будет месяц мониторить поставки шампиньонов из Беларуси
В Гродно строитель избил молотком своего коллегу из-за того, что тот больше зарабатывает
У «Белавиа» снова распродажи: цены на некоторые авиабилеты снизили на 75%
Погода в Беларуси на выходные 3 - 4 ноября: туман и дожди
Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Дятловском районе
«Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» и прервало антирекордную серию без побед
В Минске столкнулись маршрутка и "Рено"
Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 года