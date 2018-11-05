Honor 8X: лучше по соотношению «цена - качество» не найти!

5 Нояб. 22:30 2018-11-05T22:25:46+03:00

Яркий, задорный и недорогой смартфон Honor 8X уже появился в продаже в Минске. Чем же он выгодно отличается от собратьев?

Изменить размер текста: A A

Начнем с дизайна. Чтобы поддержать баланс между функциональностью и красотой, в дизайне Honor 8X используется принцип минимализма, но вместе с тем он притягивает взор переливающимися под разным углом оттенками. Палитра, включающая синий, черный и красный цвета, поможет вам выразить себя и ваш стиль. Телефон удобно ложится в руку за счет своей толщины, которая составляет всего 7,8 мм.

Включаем экран и… создается ощущение, что он стремится выйти за рамки возможного. 6,5-дюймовый экран занимает 91% передней части тонкого стеклянного корпуса с металлической боковой рамкой (для сравнения: этот же показатель у iPhone X - 87,36%, у Samsung S9 - 86,56%. Обычно потребители хотят максимально большой экран, но при этом не хотят носить в кармане громоздкий телефон. Вуаля! Именно эти, казалось бы, взаимоисключающие характеристики содержит Honor 8X.

Вместе с тем большой экран обладает и превосходной четкостью. Экран смартфона длиннее, чем у моделей предыдущих поколений, и обеспечивает разрешение, близкое к тому, что используется в кинотеатрах. Дисплей обладает высоким разрешением 2340 X 1080 (397 пикселей на дюйм) и широкой цветовой гаммой, что позволяет пользователям наслаждаться потрясающими видами на экране.

Камера смартфона - еще один показатель, который является важнейшим для пользователя. И тут Honor 8X делает огромный шаг вперед. Неважно, снимаете вы на фоне яркого солнца или ночью, пытаетесь поймать в объектив быстро движущиеся объекты, делаете портрет или селфи, создаете творческие фото или использует специальные эффекты - камера этого смартфона готова радовать вас отличным результатом.

Honor 8X оснащен двойной основной камерой с модулями 20 Мп и 2 Мп и фронтальной камерой с разрешением 16 Мп. Впрочем, сегодня количество мегапикселей в смартфонах уже не является определяющим показателем стандарта качества фотографии. Гораздо важнее сейчас искусственный интеллект, который дорабатывает ваш снимок до идеального. Камера Honor 8X распознает более 500 сценариев в 22 различных категориях, причем может сегментировать различные объекты на изображении и комплексно улучшает качество фотографии. Например, если пользователь фотографирует девушку на фоне озера, камера распознает девушку, растительность, водоем и голубое небо и улучает детализацию лица, делает зелень более яркой и выравнивает освещение неба. Таким образом, со смартфоном Honor 8X можно делать снимки, как профессиональный фотограф.

Многие знают, как сложно сделать хороший кадр ночью. Чаще всего фотографии размытые и темные. Но искусственный интеллект в Honor 8X спасет ситуацию благодаря технологии многокадровой стабилизации, основанной на машинном обучении. Даже если пользователь не сможет неподвижно держать смартфон в течение 6 секунд, чтобы получить наименее размытое изображение, технология проанализирует движения камеры и самостоятельно выберет и скомпонует несколько различных кадров.

При портретной съемке искусственный интеллект поможет сделать область лица более светлой, а объединив несколько изображений в одно, можно улучшить четкость изображения как лица, так и фона. Даже если вы снимали при тусклом освещении или при источнике сильного фонового освещения.

Следует упомянуть также такие специальные возможности, как эффект боке, который сделает любую фотографию более креативной, а также возможность сверхзамедленной съемки. Honor 8X позволяет снимать видео с замедлением в 16 раз (480 кадров в секунду). Улучшение качества видео в Honor 8X - это идеальная мобильная платформа для развлечений, она позволяет обеспечивать яркие цвета и высокую детализацию, например, при просмотре фильмов. Смартфон также оснащен автоматическими функциями настройки дисплея при солнечном свете и ночном освещении, что позволяет людям четко видеть экран на солнце и с удобством читать с телефона перед сном.

Подводя итог, заметим, что Honor 8X подарил возможность пользоваться функциями флагманских смартфонов при достаточно демократичной цене.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС!

Если вы уже решили приобрести этот телефон, поспешите - для первых покупателей предусмотрена необычная акция:

При покупке смартфона с 6 по 20 ноября можно получить приятный бонус - билеты в кино. Для этого нужно всего лишь активировать свой профиль с 6 по 20 ноября этого года, подтвердив покупку на сайте www.kino-honor.by (указать ФИО, номер мобильного телефона, IMEI купленного смартфона, загрузить фото гарантийного талона и документа, подтверждающего покупку - например, чека).

В течение 24 часов с момента регистрации на сайте покупатель получит sms с кодом, который нужно будет зарегистрировать в личном профиле на сайте www.bycard.by. После этого система ByCard начисляет вам 170 баллов (эквивалентные 17 рублям), которые могут быть использованы на приобретение билетов в кино или любое другое мероприятие. Активировать коды в ByCard можно в течение года, а использовать - в течение трех лет!

Более подробную информацию вы сможете получить на сайте

Реклама