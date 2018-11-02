Пустят ли беременную в командировку?

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-02T15:54:36+03:00

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Мне выгодно ездить в командировки. В других городах получается заключать больше контрактов, а за это у нас предусмотрено премирование. Сейчас я беременна, и в командировку меня не пускают. Но ведь я же сама прошусь туда, то есть сама за себя отвечаю! Разве может мне руководство запретить ездить в командировку? Марина.

Да, может. Направление в служебную командировку беременных женщин запрещено (часть 1 статьи 263 Трудового кодекса Республики Беларусь). И не имеет значения, что вы сами хотите туда поехать.

Также в командировки не разрешается ездить женщинам, у которых есть дети в возрасте до трех лет. А вот когда вашему ребенку будет от трех до четырнадцати лет, вас можно будет направлять в командировки с вашего письменного согласия (часть 3 статьи 263 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Уволят ли работника на месте декретницы?

Я с августа работаю по распределению. Приняли на декретное место. У сотрудницы ребенок только родился, и два года распределения я спокойно смог бы отработать на ее месте. Но сейчас она сказала, что три года в декрете сидеть не будет, а выйдет уже весной. Что будет со мной в этом случае? Максим.

Вас не уволят.

Работница действительно вправе прервать отпуск по уходу за ребенком до трех лет в любое время, и согласия нанимателя на это не требуется. Как правило, выход на работу декретницы влечет за собой увольнение сотрудника, принятого на ее место. Но вас, как молодого специалиста, это не касается.

Как вариант, наниматель может принять решение о том, что будет два рабочих места. Также возможен с вашего согласия перевод на другую должность на этом же предприятии. Но новая работа должна соответствовать полученной вами специальности и квалификации. Еще один вариант - это перераспределение. Тогда вас уволят в порядке перевода к другому нанимателю. Но на это должно быть получено согласие вашего нынешнего нанимателя, нового нанимателя и учреждения образования.

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