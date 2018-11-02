Только не к станку: после разговора с рабочими МТЗ хоккеисты «Динамо» прервали серию поражений

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-02T16:31:39+03:00

После победы капитан команды вручил гендиректору шайбу как символ его первой победы во главе клуба [видео]

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В спорте говорят, что любая серия когда-нибудь заканчивается. Болельщики «Динамо» заждались, когда их команда прервет череду поражений: было десятое подряд, одиннадцатое… Кажется, все уже стали привыкать к таким исходам. Но счетчик наконец-то остановился. В четверг «зубры» обыграли китайский «Куньлунь» - 4:1.

Похоже, визит на МТЗ в воспитательных целях помог команде?

- Если все было бы так просто, то я не против, - улыбается канадский тренер. - На самом деле мы благодарны нашему спонсору. Это было интересное мероприятие, которое стало полезным для тимбилдинга. Ребята пообщались в неформальной обстановке, узнали что-то новое. Вчера же мы вернулись к работе и хорошо подготовились к матчу.

Рабочий тракторного завода - хоккеистам «Динамо»: «Клюшкой работать легче, чем на заводе»

На МТЗ хоккеисты могли узнать, что рабочие получают не сотни тысяч долларов, а просто сотни. Но ключевыми, пожалуй, стали слова о том, что в случае чего их ждут у станка.

Ждем, когда клуб введет эти визиты в традицию - фабрик, колхозов и заводов, где хоккеисты могут увидеть настоящую жизнь в Беларуси предостаточно.

Сейчас «Динамо» с 14 очками замыкает таблицу в Западной конференции (12-е место), до идущей строкой выше «Северстали» - 3 балла, до 8-го места (зоны плей-офф) - 7. Напомним, за победу дается 2 очка, за поражение в овертайме - 1.

После матча в раздевалке капитан Сергей Костицын вручил гендиректору Дмитрию Баскову шайбу как символ первой победы во главе клуба.

- Молодчики! Мужчины! Это была хорошая, самоотверженная игра. И очень важная победа, - сказал Басков.

В субботу «зубры» на «Минск-Арене» сыграют с «Барысом» (17.00).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич встретился с командой и администрацией ХК «Динамо-Минск»

- Определенная стратегия развития клуба нами сформулирована и будет воплощаться в жизнь в ближайшее время, в том числе, в виде некоторых кадровых решений, новым генеральным директором Дмитрием Басковым, – отметил Игорь Шуневич. – Все, о чем я говорил на недавней встрече с вами, вскоре найдет отражение в конкретных действиях. Не скрою, это будет оценка труда каждого – от главного тренера до игроков команды. Сегодняшнее положение дел таково, что мы вправе требовать иного результата. Хочу пожелать удачи в завтрашнем матче с «Барысом». От результата этой игры и выездного поединка в Сочи во многом будут зависеть наши ближайшие действия.