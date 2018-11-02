Минимум 446 рублей в месяц на жизнь работающему белорусу: с ноября изменился минимальный потребительский бюджет

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-02T16:11:55+03:00

Половина денег уйдет на еду, 20% на одежду, а на развлечения и отдых всего 1,4%

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Минимальный потребительский бюджет (МПБ), в отличие от Бюджета прожиточного минимума (БПМ), кроме того, что не должен дать умереть человеку с голода, включает в себя «роскошь» вроде культурных мероприятий или сладостей. Поэтому МПБ всегда больше БПМ: 446,02 рублей против 237,21 рубля.

Кроме того, именно по МПБ для семьи из четырех человек судят, можно ли выдавать льготный кредит или субсидии на строительство жилья. Сейчас этот минимум - 347,74 рубля на человека.

В обоих бюджетах выведено количество и цены на жизненно-важные вещи: например, еду, коммуналку, проезд для пенсионеров, студентов, детей, трудоспособных людей. Цены не стоят на месте, поэтому каждый квартал Минтруда пересчитывает эти бюджеты.

К слову, все подсчитано очень досконально - в постановлении Минтруда №163 можно найти калорийность рациона из «потребкорзины». Например, для мужчины от 18 до 31 года нужно 3210 ккал в сутки, для женщины - 2540 ккал, для детей до 3 лет - 1580 ккал.

А в постановлении №146 прописано, что и как часто покупать. Например, в парикмахерскую студент может сходить 8 раз в год, молодому парню хватит 7 пар носков на год, а одной пары зимней обуви - на 3 года, тридцатилетней девушке на год хватит одного бюстгальтера, 4 мочалки, 300 граммов крема и 600 мл туалетной воды. В принципе, если не шиковать, то прожить по этому плану можно. Другое дело, что удовольствия это особого не принесет.

БУДЬ В КУРСЕ

Как распределяются деньги МПБ в бюджете семьи из четырех человек:

Еда - 48,6%,

Одежда, белье, обувь - 19,3%,

Услуги ЖКХ - 8,5%,

Бытовые услуги, транспорт, связь - 8,9%;

Мебель и хозяйственные принадлежности - 8,9%,

Отдых и развлечения - 1,4%,

Взносы и платежи - 2,1%,

Лекарства и средства гигиены - 2,4%.

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