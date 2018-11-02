2018-11-02T16:51:06+03:00
Общество

Установили возраст лодки, которую на днях достали из Немана: «Дуб рос еще при Миндовге»

Сейчас историческая лодка-долбленка, которой полтысячи лет, стоит во дворе Академии наук [фото]
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Дерево, из которого выдолблен човен, росло еще при короле Миндовге.Дерево, из которого выдолблен човен, росло еще при короле Миндовге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Совсем недавно мы писали о лодке, которую археологи, водолазы и белорусские джиперы достали из Немана. Предполагали, что ей как минимум 200 лет. Оказалось, аж 500! А дерево, из которого выдолблен човен, росло еще при короле Миндовге. По кольцам на стволе ученые выяснили, что самое позднее, когда срубили дуб, это промежуток между 1500 - 1510 годами. Учитывая, что дубу было лет 300, начал он расти еще во время зарождения Великого княжества Литовского.

Лодка сделана из дуба Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лодка сделана из дубаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это дерево - свидетель целого ряда знаменательных исторических событий, которые произошли на территории нашей страны, - говорит научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Сергей Линевич. - Мы определили, что лодка сделана из дуба, за время нахождения в воде он хорошо проморился. Сразу было очевидно, что ему минимум 200 лет.

По кольцам на стволе ученые выяснили, что самое позднее, когда срубили дуб, это промежуток между 1500 - 1510 годами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По кольцам на стволе ученые выяснили, что самое позднее, когда срубили дуб, это промежуток между 1500 - 1510 годами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас лодка ждет транспортировки во дворе Академии наук - стоит под полиэтиленом на восьми металлических бочках.

- Спасибо клубу любителей внедорожников, которые нам предоставили бочки, - говорит Сергей Линевич и рассказывает о будущем лодки-долбленки. - Мы нашли ангар в Ботаническом саду, манипулятором перевезем лодку туда - там она будет сохнуть минимум до весны. Но ангар большой, нужна будет специальная конструкция, потому что лодка должна находиться в температуре не ниже нуля.

Сейчас лодка ждет транспортировки во дворе Академии наук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас лодка ждет транспортировки во дворе Академии наукФото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице, по словам археолога, лодка может находиться, пока не начнутся морозы.

- Нельзя, чтобы дерево быстро сохло, лучше ему находиться во влажной среде. Если оно высыхает быстро, трескаются волокна, - объясняет специалист. - Если положить лодку на землю, в дождливую погоду она будет гнить снизу. А так, когда стоит на бочках, под нее можно подлезть и нормально обработать антисептиком.

Когда лодка высохнет, древесину закрепят специальным составом и будут ставить в экспозицию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда лодка высохнет, древесину закрепят специальным составом и будут ставить в экспозицию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда лодка высохнет, древесину закрепят специальным составом и будут ставить в экспозицию. Увидеть ее можно будет, скорее всего, в Музее древнебелорусской культуры в Минске.

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