Александр Лукашенко носит белорусскую обувь: «И не надо итальянское, и не надо французское»

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-02T16:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

2 ноября Александр Лукашенко посетил Витебский меховой комбинат, прошел по цехам, ознакомился с продукцией. Как сообщает belta.by, это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке мехового сырья и пошиве из него одежды. Предприятие работает с 1975 года, но в 2013-м было выкуплено обувной компанией «Марко» за одну базовую величину. «Марко» его модернизировал.

Тут Александр Лукашенко хвалил и частника, и свою обувь.

Президент носит обувь «Марко». Он рассказал, как однажды его ботинками заинтересовался президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

- Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?» Я говорю: «В Беларуси». - «Да не может быть!» Снял и показал ему - «Марко» написано, - рассказал Александр Лукашенко. - И не надо итальянское, и не надо французское.

На меховом комбинате президент рассказал, что часть китайских кредитов нужно направлять на поддержку частного бизнеса.

- У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, 7 миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов, - сказал президент. - Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20 - 30 миллионов (долларов. - Ред.) создадут нам сотни тысяч рабочих мест.

В пример президент привел как раз Витебский меховой комбинат. Когда его выкупила компания «Марко», в реконструкцию и модернизацию инвестировали около 24 миллионов долларов. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500.

- Прекрасное предприятие, - похвалил президент. - Если бы он (гендиректор «Марко» Николай Мартынов. - Ред.) себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом.

Президент сказал, что Николай Мартынов может быть выдвинут на получение звания «Герой Беларуси». Позже он поручил провести проверки, чтобы присвоить топ-менеджеру высокую награду, но какую именно, пока непонятно.

- Я почему его «допрашиваю» и почему приехал сегодня сюда - нам надо на него пристально посмотреть, внимательно изучить, есть ли к нему вопросы. Поэтому еще раз принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать, - сказал Александр Лукашенко. - Мне важно сейчас, чтобы потом не сказали, когда президент ему вручит высокую награду, что там коррупционеры.

Кстати, пока предприятие не вышло на проектную мощность. Президент сказал, что хочет посетить комбинат к концу следующего года. Как раз тогда, как ожидается, предприятие заработает на полную.