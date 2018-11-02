Тракторист спас студентов в перевернувшемся авто: «Я машину в канаве подцепил ковшом, вытянул на дорогу и поехал по своим делам»

2 Нояб. 22:29 2018-11-02T22:29:55+03:00

Автомобиль, где было пятеро ребят, слетел с дороги в канаву, а после спасения они разбежались, даже не сказав спасибо

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Авария случилась 29 октября в деревне Сколдичи Слонимского района практически на глазах у тракториста Николая Есемчика. Легковушка вылетела в кювет, перевернулась и угодила в наполненную водой канаву.

- Эта машина ехала мне навстречу. Я буквально на мгновение голову повернул, смотрю - ее уже нет, пропала. Подъехал ближе - а она в канаве, - вспоминает Николай.

Мужчина не стал суетиться, а как будто сразу понял, что надо делать. Подогнал свой массивный грейдер и поднял перевернутый автомобиль ковшом.

Ювелирная работа: подцепил ковшом машину так, чтобы ребята выбрались из канавы. Фото: Евгений ВОЛОДАЩУК, gs.by

- Я подцепил машину там, где багажник. На грейдере работаю почти 10 лет - опыт пригодился мне. Как раз сосед подбежал. Я сам не мог выйти, надо было на рычагах сидеть. А он разбил заднее стекло, и пассажиры и водитель вылезли - всего 5 человек. Ребята упрашивали, чтобы мы не звонили в милицию. Они учатся в колледже в Жировичах на третьем курсе, боялись, что их выгонят, а родителям придется выплачивать деньги за обучение. А как услышали сирену скорой помощи - разбежались. Буквально через секунду не было видно ни одного! «Скорую» жена соседа вызывала, мало ли. Я, если честно, когда увидел перевернутую машину, подумал, что в ней люди обязательно будут с переломами. Слава Богу, все живые, ни одной царапины, - рассказывает водитель грейдера.

По наблюдениям Николая, все ребята были абсолютно трезвые. Только, как он понял, без прав.

- Шалили на дороге, дурачились, вот и все дела, - рассуждает мужчина.

Пока автомобиль ставили на колеса, студентов уже и след простыл. Фото: Евгений ВОЛОДАЩУК, gs.by

Для местных жителей, родных и коллег Николай Есемчик теперь герой. Только не для тех, кого он выручил.

- Я машину подцепил ковшом, вытянул на дорогу и поехал дальше по своим делам. ГАИ, МЧС приехали - сказали, молодец, что не оставил, по-человечески отнесся. На работе все в шоке, говорят, что не каждый так бы сделал. А эти ребята или их родители со мной не связывались, никто меня не искал. Да я и не горю желанием, мне благодарности не надо. Я просто сам отец троих детей и за этих переживал не меньше, чем за своих, - скромничает спаситель.

Николаю 31 год, он работает на Слонимском ремонтном заводе. У него трое детей, старший сын учится в Жировичах, младшая дочь - во втором классе.