«Талент краiны - 3»: болельщица Дарья Домрачева, строгое жюри и новые ведущие

СЕГОДНЯ 19:05 2018-11-02T19:05:21+03:00

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«Комсомолка» побывала на съемках первого отборочного концерта, в котором участвовали дети до 10 лет.

Начнем с новинок сезона: впервые жюри вручили карточки-смайлики для оценки участников. Теперь после каждого номера профессионалы будут высказывать свое мнение, поднимая улыбающийся или грустный смайлик. В составе жюри: бессменный председатель - председатель совета спецфонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, известный хореограф Дмитрий Залесский, режиссер Дина Тытюк, оперная певица Маргарита Левчук, а также заслуженный артист БССР, солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерия Дайнеко.

В шоу сменили ведущих. Вместо Ивана Подреза и Марины Грицук на сцену вышли Евгений Булка и Надежда Клементенок. Евгений знаком зрителям по утреннему шоу ОНТ, Надежда - редактор, сценарист и ведущая авторских рубрик. Перед стартом съемок на сцену пригласили особого гостя - четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву. При появлении прославленной биатлонистки зал утонул в аплодисментах.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Всем участникам желаю легкости и вдохновения. Чем раньше ты найдешь в себе талант, тем больше шансов, что сможешь добиться колоссальных успехов. Но хочу пожелать вам также не расслабляться, не почивать на лаврах, а только мотивироваться этим успехом и идти вперед. А если что-то пойдет не так, пусть этот проект станет ступенькой, которая сделает вас сильнее. Спасибо и больших успехов! - со знанием дела подбодрила участников спортсменка.

Первой открывала шоу 9-летняя минчанка Александра Новик - конкурсантка занимается шоу-денс - современным танцем с реквизитом. Девочка появилась на сцене в компании робота и плюшевой божьей коровки. Тему хореографии продолжила Мария Шашкова из Рогачева. Не все члены жюри оценили старания девчонок - судьи не скупились на абсолютно разные мнения и оценки.

- Мне бы хотелось высказаться сразу о двух танцах, - взял слово Валерий Дайнеко. - В первом было больше художественной гимнастики, во втором больше акробатики. Но современный танец для меня - это постоянное движение, которое я не увидел ни в первом, ни во втором выступлении, к сожалению.

- Судьи прекрасны, пока они молчат, - в пику пошутил Евгений Булка. А мы заметили, что ведущий явно на стороне детей, он даже остро шутил в адрес жюри.

Похвалу с легким замечанием услышала 8-летняя балерина Ивана Дедович из Минска получила такой отзыв :

- Круто, мне понравилось! Прыжки хорошие, и ножку хорошо задержала. Но небольшое замечание: на правой руке палец выступает больше, чем на левой. Чуть-чуть сместилась во время вращения. Но это мелочи. Люблю, когда дети танцуют круче, чем взрослые, - похвалил участницу Дмитрий Залесский.

Покорил жюри и скромный мальчишка Владислав Хильманович из Мостов - мальчик играл на виолончели Вивальди. Судьи признались, что не равнодушны к этому сложному инструменту.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- «Гамма» на сцене, - представил следующий номер Евгений. - Это первое инструментальное семейное трио за всю историю проекта. И вы знаете, в чем их уникальность? Они тройняшки! Георгий Бутраменко старше своей сестры Ангелины на две минуты, а Максим самый младший. Ребята приехали из деревни Николаевка Могилевской области.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с душой сыграли на фортепиано, флейте и балалайке. «Мило, колоритно и непосредственно», - сказали судьи, но поставили только один положительный смайлик. Зрители поддержали ребят громкими аплодисментами и освистали жюри.

А вот акробатическая двойка Алисы Мальцевой и Доминики Пантелеевой из Орши сорвала овации и жюри, и зрителей. В свои семь лет девочки показали элементы, которые сложно выполнить даже профессионалам. В вокальном жанре не обошлось без неприятных сюрпризов, которые, кстати, отразились и на обилии красных смайликов от жюри. Несколько вокалистов вышли на сцену с температурой и сипотцой. Но ни Настя Бортко из Слонима, ни Маша Гулевич из Минска от выступления не отказались. Ведущие и все зрители в зале оценили этот поступок.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ!

В финале останется всего два победителя - по одному из каждой возрастной группы. Одновременно с началом проекта на сайте «Комсомолки» kp.by стартует онлайн-голосование за конкурсантов. Проголосовав за любимых участников, вы увеличиваете их шанс завоевать «Приз симпатий «КП». Три лидера голосования получат подарки от «Комсомолки» и нашего партнера - интернет-магазина biblio.by: сертификат на 50 рублей на покупку книг и любых других товаров. Онлайн-голосование стартовало 3 ноября.

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