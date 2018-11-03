«Лiстапад-2018» довел Светлану Немоляеву до слез

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-03T12:10:51+03:00

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В этом году «Лiстапад» едва ли не впервые оправдал свое название и начался не мокрым снегом в лицо, а довольно комфортной погодой и желтыми листьями, которые не спешат убирать. В остальном торжественное открытие оказалось традиционным. Прошло оно в кинотеатре «Москва».

Началась церемония с выступления актрисы в образе Мерилин Монро.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Гостей некоторое время помариновали в фойе, чтобы потом торжественно запустить на красную дорожку. Из-за того, что бюджет фестиваля, по сравнению с предыдущими годами становится все более скромным, стремится к нулю и количество звезд, которые приезжают к нам. В этом году открытие фестиваля почтили своим присутствием Рустам Сагдуллаев (его старшее поколение зрителей наверняка вспомнит по роли Ромео из картины «В бой идут одни старики») и Светлана Немоляева, незабвенная Оленька из «Служебного романа». Миниатюрная и очень обаятельная актриса мгновенно привлекла к себе все внимание фотографов.

Светлана Немоляева на красной дорожке.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусские артисты, обычно не слишком обласканные вниманием СМИ, также купались в лучах софитов и летели навстречу объективам камер как мотыльки на свет.

Актер Дмитрий Пустильник на красной дорожке "Лiстапада"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусский актер Владимир МищанчукФото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусский актер Александр КашперовФото: Виктор ДРАЧЕВ

Актриса Елена Дубровская. Фото: личный архив

Актрисы Юлия Полубинская и Олеся Грибок. Фото: личный архив

Поскольку фестиваль юбилейный, представление началось с ретроспективы – сначала на большом экране показывали гостей, которые приезжали в Минск, затем фильмы, которые в разные годы у нас побеждали. Ведущий вечера Геннадий Давыдько вспомнил, как когда-то снимался в массовке у Киры Муратовой (памяти которой посвятили в этом году фестиваль). Было приятно, что назвали всех, кто стоял у истоков «Лiстапада», начиная с Сергея Артимовича, вспомнив директора Валентину Степанову, и конечно, Ростислава Янковского, председателя кинофестиваля.

Фестиваль открыт!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Соведущей Геннадия Давыдько во время торжественной церемонии открытия стала «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, и это стало одной из главных неожиданностей – ведь это фактически ее первый выход в свет в этом качестве. Со своей задачей красавица справилась отлично.

Ведущие церемонии Геннадий Давыдько и "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Далее гостям вручили призы – «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» актеру, режиссеру, продюсеру Рустаму Сагдуллаеву. Для узбекской звезды это, похоже, стало неожиданностью.

Рустам Сагдуллаев в зрительном зале.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

— Вы не думайте, что актеры, выходя на сцену, могут что-то сказать. Мы тоже теряемся… Очень рад, что мое мнение совпало с мнением ваших руководителей, - пошутил в ответной речи Рустам Абдуллаевич.

Светлана Немоляева не могла сдержать слез - настолько трогательно ее встретили белорусские зрители.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Светлане Немоляевой вручили другой спецприз – от Исполкома СНГ «Кино без границ». При появлении актрисы на сцене зал встал и встретил ее аплодисментами. Светлана Владимировна была так тронута, что не могла сдержать слез. Накануне она говорила, что призы за «вклад в искусство» сейчас валятся на нее как из рога изобилия. А вот раньше ее игнорировали, видимо, потому, что играла она в основном роли разлучниц.

— Спасибо вам большое, вы меня до слез довели. Я так люблю Минск и Беларусь. Мы столько раз приезжали сюда с театром на гастроли, сюда столько людей приходило на спектакли! Мы с мужем Сашей (Лазаревым – авт.) столько раз сюда приезжали — и не только в Минск, но и на «Славянский базар». Это замечательные люди и замечательная страна, — эмоционально призналась она со сцены.

Актрисе предложили разбить тарелку, символ «Лiстапада», которую подписали прошлогодние участники фестиваля. Светлана Немоляева прижала ее к груди, рассмеялась и сказала: «Да вы что! Жалко ж посуду!». На помощь призвали Рустама Сагдуллаева, который – пусть и не с первого раза – но все же разбил тарелку о штатив камеры. Фестиваль начался!

Во время показа кадров из фильма "В бой идут одни старики" была исполнена песня "За того парня".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Образы фестиваляФото: Виктор ДРАЧЕВ

Актер театра-студии киноактера Виктор Рыбчинский.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

актер Сергей ЖбанковФото: Виктор ДРАЧЕВ

Таланты и поклонникиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Церемония открытия была насыщена музыкальными номерами.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пройдет "Лiстапад" почти всю следующую неделю, до 9 ноября. В его рамках покажут 167 картин из 48 стран, в том числе впервые из ЮАР и Кении. В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин, 11 дебютных работ продемонстрируют во время конкурса «Молодость на марше». Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы. Основные площадки фестиваля - кинотеатры «Центральный», «Мир», «Пионер», «Москва», «Беларусь», Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.