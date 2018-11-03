Премьер-министр Сергей Румас: аккумуляторный завод в Бресте не опасен

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-03T12:21:26+03:00

Брестчане почти год протестуют против аккумуляторного завода в пригороде. Фото: virtualbrest.by

Брестчане и жители пригорода с этим не согласны: протесты продолжаются почти год

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- Опасения по поводу строительства аккумуляторного завода в Бресте несколько преувеличены. Проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство работ, - заявил Сергей Румас, отвечая 31 октября на вопросы депутатов.

Премьер подчеркнул, что подобные предприятия оживляют экономику региона.

- Важно понимать, что это ведь и решение проблемы занятости для регионов. На этих предприятиях наши граждане смогут получить рабочие места. Учитывая, что это высокотехнологичные проекты, они смогут получать достойную заработную плату.

Завод строится в Свободной экономической зоне «Брест» недалеко от аэропорта. Заказчик – предприятие «АйПауэр» бизнесмена Виктора Лемешевского, владельца «Первой аккумуляторной компании». Подрядчик – строительная корпорация из Китая.

Проект действительно прошел экспертизы и получил разрешения, как и сказал Румас, но брестчане подвергают их сомнению.

Пока брестчане протестуют, завод продолжает строиться. Фото: virtualbrest.by

- Премьер-министр и другие высшие чиновники из Минска вряд ли вдавались в подробности и разбирались, что происходит в Бресте, - скептически оценивают слова Сергея Румаса активисты.

Люди не верят, что завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей вблизи города не навредит их здоровью. Общественное расследование пришло к выводу, что строительство завода ведется с нарушениями. Вот уже год инициативная группа ведет переписку со всевозможными инстанциями, пытаясь добиться ответов на свои вопросы. К какому классу опасности будет относиться производство? Представители власти на встречах говорят одно, в документах - другое. Почему должным образом не провели общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду? Активисты пересчитали все параметры, которые в нем указаны, попросили независимых экспертов оценить документ и пришли к выводу, что он не вызывает доверия.

- По данному вопросу якобы проведены общественные обсуждения, и никаких замечаний и предложений жителями Бреста и его окрестностей не высказано. А не высказано потому, что в действительности о строящемся вредном производстве знал только ограниченный круг людей! – возмущаются противники завода.

Письма с требованием разобраться в нарушениях и с десятками тысяч подписей против завода несогласные отправили в прокуратуру, минздрав, минприроды, минархитектуры, Госконтроль, КГБ, Администрацию президента… Отовсюду пришли отписки: все по закону, беспокоиться не о чем. Встречи в горисполкоме с представителями разных ведомств и руководством компании тоже не удовлетворили несогласных.

Тогда брестчане стали заявлять о своей позиции на улице. Активисты подавали заявки на 24 митинга, 12 пикетов и одну демонстрацию. Городские власти разрешили только одно мероприятие – акцию «Брестчанки против свинца». В ней участвовали около 2000 человек.

Разрешенный митинг в апреле 2018 собрал более 2000 человек. Фото: virtualbrets.by

С конца февраля каждое воскресенье брестчане собираются на площади Ленина без разрешения. На несанкционированные акции выходят от 50 до 200 человек. До недавних пор это был молчаливый протест – горожане приходили «кормить голубей и общаться». Милиция реагировала предупреждениями. Но месяц назад ситуация накалилась. На площади появились лозунги «Мы хотим жить в чистом городе», «Без свинца!», «Стоп завод АКБ» - и начались задержания. Теперь по воскресеньям на площади дежурит ОМОН, а участников протестов вызывают в милицию.

- С 30 сентября за участие в несанкционированных мероприятиях были задержаны 25 человек, 17 получили штрафы, трое – арест на 5 суток, - рассказал правозащитник Роман Кисляк.

Кстати, запуск завода откладывается. Его должны были открыть в августе, теперь сроки сдвинулись на конец 2018 года.