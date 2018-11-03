В Минске открылся фестиваль фантастической реальности и компьютерных игр

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-03T16:40:29+03:00

Там можно побороться в армреслинге и сразиться на мечах в фантазийной вселенной [фото]

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На фестивале UniCon & Game Expo 2018 словно попадаешь в параллельную реальность. Герои Игры Престолов, Гарри Поттера, Ведьмака и Звездных войн, а так же многочисленные мифические существа из комиксов, фильмов и компьютерных игр прогуливаются по территории, приглашая всех посетителей поучаствовать в различных квестах, играх и конкурсах. Тут же можно побороться в армреслинге, сразиться на мечах, пострелять из пистолета и, конечно же, поиграть в многочисленные компьютерные и настольные игры.

Игровые стенды пользуются популярностью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

– Выставка состоит из непрофессиональной части – это фан-стенды, и профессиональной, посвященной игровой индустрии, которая представлена множеством направлений: кибер-спортивные турниры, выставка разработчиков и выставка производителей различной компьютерной техники игровых направлений.

Как на экране!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также запланирована концертная программа, которая включает в себя выступление музыкальных групп и шоу-косплей, а также лекции и мастер-классы, – рассказала Галина Пашкевич, креативный директор фестиваля.

Фантастические герои в реальности!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме всего прочего обещают фан-встречи с писателями-фантастами, скетч-баттлы по рисованию и конкурсы косплеев.

В этом году выставка насчитывает более 700 участников. Основная ее аудитория – школьники и молодежь, однако как отмечают организаторы, никаких ограничений по возрасту здесь нет – например, самому старшему участнику стенда «Доктор Кто» 59 лет.

Выставка будет работать до 4 ноября.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка продлится по 4 ноября. Стоимость билетов на один день – 25 рублей. Кстати, в этом году организаторы придумали интересную акцию – школьники со средним баллом от 8 до 10 могут купить билеты за 15 рублей.

Мимо не пройти!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть и такие персонажи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка собрала более 700 участников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Знаете их?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этого героя комиксов узнает любой!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники продумали свои наряды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как в кино!Фото: Святослав ЗОРКИЙ