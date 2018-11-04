«Не хватает уверенности». «Динамо» снова проиграло
В четверг «Динамо» прервало 11-матчевую серию без обед. Но победа над «Куньлуне» не стала началом победной серии. Матч с «Барысом» начался с воодушевляющих атак «Динамо». Но материализовать их в заброшенные шайбы не поучилось.
- Это был один из наших лучших стартов. Фокусировались на этом при подготовке. Получилось. Потом у нас пошли удаления. Пропустили быстро две шайбы, затем третью… К голам привели индивидуальные ошибки. Проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру. Дважды забили, но было сложно догнать. У соперника приличная команда, - сказал потом Горди Дуйаер.
«Барыс» быстро и легко забросил три шайбы. «Зубры» смогли лишь в концовке вернуть интригу в игру, забросив две шайбы. Но не более.
- Получился очень хороший старт, четко проводили смены. Были готовы, но… Ребятам еще не хватает уверенности. Нельзя пропускать с таким соперником три шайбы в начале матче и рассчитывать на победу. Сражались, показали характер, однако этого не хватило, - отметил тренер.
В пятницу Игорь Шуневич встречался в командой и заявил, что от результатов предстоящих матчей (с «Барысом» и «Сочи») зависят кадровые решение в скором будущем.
- Мы получили сигнал… Думаю, после матча с «Сочи» состоится уже предметная беседа, - сказал Дуйаер.
Защитник Кристиан Хенкель отметил, что не хватает уверенности:
- Сложно сказать, чего конкретно нам не хватает, наверное, какой-то уверенности в своих силах, в действиях. Но, в любом случае, это все отговорки. Нужно не сидеть и рассуждать, чего не хватает, а выходить и делать. Это не дело, когда мы показываем такой результат, как сегодня.
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