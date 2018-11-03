2018-11-05T10:28:27+03:00
Общество

Под Брестом водитель сбил пешехода и уехал с места аварии

Мужчина скончался, водителя ищет милиция
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Авария произошла в Брестском районеАвария произошла в Брестском районеФото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла 4 ноября около 20.00 в деревне Братылово, что в Брестском районе.

По предварительной информации, неизвестный на неустановленном авто ехал по улице Трудовая в направлении от деревни Черни. Там и произошла трагедия. Водитель наехал на двигавшегося предположительно в попутном направлении по встречной полосе для движения 29-летнего жителя деревни Большие Косичи. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили belta.by в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Если вы стали очевидцем аварии или вам что-либо известно о происшествии, сообщите об этом в дежурную часть милиции по телефонам: (0162) 41-44-44 или 102.

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