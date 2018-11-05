Светлана Немоляева: за постельную сцену на «Беларусьфильме» мне досталось от зрителей

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-05T11:49:44+03:00

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Замечательная актриса не в первый раз приезжает на «Лiстапад», но в этот раз Светлане Владимировне вручили приз под названием «Кино без границ». Появление актрисы на сцене зал встретил стоя и аплодисментами. Светлана Владимировна была так тронута, что не могла сдержать слез.Несмотря на солидный возраст - ей 81 год, актриса много работает в театре, снимается в кино и гастролирует.

Рустам Сагдуллаев, Геннадий Давыдько и Светлана Немоляева разбили фестивальную тарелку, что символизировало открытие "Лiстапада"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Сын то и дело говорит мне: «Мама, твой режим меня возмущает!» Волнуется за меня, - рассказала Светлана Немоляева. -Страшно и опасно говорить такое, но мой стаж уже 60 лет! В Московском академическом театре им. Маяковского служу очень давно. А в кино стала сниматься и того раньше, еще совсем ребенком. Правда, в начале карьеры не была обласкана вниманием. За спектакли, в которых выкладывалась до конца, не получала наград. И даже за мой любимый «Служебный роман»… Когда его выдвинули на престижную премию, вычеркнули из списка только меня. Видимо, потому, что играла героиню, которая бегала за чужим мужчиной. Помню, когда меня отметили впервые, даже расплакалась. Самая дорогая для меня премия - театральная «Золотая маска», которую в нашем театре я получила первая. А позже награды посыпались как из рога изобилия. Храню их на даче на специальной полочке -там такое количество дипломов, что и не сосчитать. Я,конечно, за них благодарна и всегда отвечаю на приглашение, чтобы воспользоваться возможностью сказать зрителям спасибо за их любовь.

- Вы же и в Минске снимались тоже?

- У вас много снимался мой муж Саша Лазарев, у замечательного белорусского режиссера Виктора Турова. Ну и у меня были небольшие роли на «Беларусьфильме». Я всегда приезжала в Минск с огромным удовольствием, потому что очень люблю вашу страну и ваших людей. Часто пересекаюсь с белорусами и в Москве. Как-то снималась на «Мосфильме», и вся группа - костюмеры, ассистенты, помощники - была из Беларуси. Это все очаровательные люди, с которыми как за каменной стеной. В другой картине, помню,реквизиторша-белоруска устроила нам дивный стол - все приготовила дома сама. Там было столько вкусных белорусских блюд! Драники, пельмени, но с капустой…Названий некоторых блюд я даже не знала. А еще вспоминаются две смешные истории, связанные с Беларусью. За всю жизнь я только дважды получала злые письма от зрителей. Одно из них было от вашей соотечественницы. В одной картине я играла судью, которая засудила хорошего человека. Возмущенная зрительница написала: «Как вам не стыдно! Я плюну вам в лицо, когда вас увижу». Правда, через много лет мы увиделись, она призналась, что это она отправила мне письмо, и извинилась. А второе письмо было о белорусском фильме, в котором я сыграла с мужем Сашей в маленьком эпизоде. У нас там была постельная сцена… Ну как постельная - мы лежим под одеялом, ему звонок, он вскакивает и убегает по какому-то ЧП. И опять пришло письмо: «Как вам не стыдно! Вижу,Лазарев в постели - ну, думаю, сейчас и Немоляева появится…»

- «Лiстапад» в этом году посвящен режиссеру Кире Муратовой, с которой вы совсем немного, но работали? Можете вспомнить этот эпизод?

- Когда-то очень давно встретил меня Никита Михалков в коридоре «Мосфильма», приобнял и сказал:«А вы свои роли в кино еще не сыграли». Я часто вспоминаю эту его фразу, ведь была знакома со многими чудесными режиссерами, но у всех сыграла по чуть-чуть, какими-то крохами. Но я не огорчаюсь - я счастлива, что на моем пути встретился режиссер Эльдар Рязанов, благодаря фильмам которого меня любят зрители. А что касается Киры Муратовой - она увидела меня в театре и решила, что я должна у нее сыграть. Надо было ехать в Одесскую киностудию. А я была беременна, ждала своего Шурика…Но надо понимать, что представляла собой раньше Одесская киностудия, там же бурлила жизнь!Там снимал Петр Тодоровский, снимался Владимир Высоцкий. И я, несмотря на пузико, поехала. Кира Муратова сказала - там маленький эпизодик, я буду играть сидя, так что моего «интересного положения» не будет видно. Надо сказать, что я в то время была молодой актрисой, денег на роскошную одежду у меня просто не было. А на улице ноябрь, в павильонах холодно и неуютно. Кира Муратова ходила в красивой белой шубке. И вот она сняла с себя эту шубку и сказала: «Пока ты здесь, носи ее, тебе нужно беречь малыша». И я так ходила по Одесской киностудии, а когда уезжала, пришлось ее вернуть, конечно. Вот такой эпизод, который характеризует Киру Муратову как человека. А то, что она еще и неординарный талантливый режиссер, было сразу понятно. Знаете, бывает так: встречаешь человека и сразу чувствуешь волну, сосредотачиваешься около него. Вот такая она была.

Минская публика встретила актрису так тепло, что Светлана Владимировна не могла сдержать слез.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Вы до сих пор активно снимаетесь в кино. Какая роль для вас наиболее дорога?

- Я немного разочарована в нашем нынешнем кино. Можете считать это консерватизмом, но люблю, когда кино побуждает к каким-то чистым, светлым чувствам. Даже если по сценарию героев ждут катаклизмы, я хочу, чтобы добро торжествовало. Как было в советском кино. А что сейчас - если хотите поездить по фестивалям, нужно обязательно сделать тяжелое, безрадостное, утопающее во мраке кино, где люди плохо живут. И тогда наверняка будет интерес и приглашение на фестивали…Нужно снимать кино о человеке, тогда зрители будут его смотреть. Какие бы тысячелетия ни проходили, все равно остается добро, любовь, человеческие чувства. И когда ты понимаешь все то, что происходит на экране, тебе не хочется, чтобы этот сеанс прерывался. Моя гордость, удача и любовь последнего времени - фильм «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, в которомя сыграла главную роль. Фильм вышел в 2017 году. Я считаю Рустама гением кинематографа, а роль в этом фильме своей самой высокой точкой в кино.

- Расскажите про внучку Полину Лазареву, которая продолжает артистическую династию.

- Молодые всегда максималисты, и она не хотела, чтобы мы ей помогали. Говорила: я сама. Женя Симонова, наша замечательная актриса, пригласила ее в спектакль, в котором и сама играла, - им нужна была девочка. Так Полина попала в театр, и это решило ее судьбу... Я очень люблю играть с ней в одних спектаклях, она вся в папу и дедушку. В Полине все лазаревское, а от меня там ничего нет (смеется).