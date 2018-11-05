Аня Хитрик заявила, что больна раком

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-05T12:25:18+03:00

Белорусская актриса и певица написала об этом в соцсетях и попросила, чтобы ее не доставали вопросами.

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Анна Хитрик иммигрировала в Израиль год назад, но связи с Беларусью не прерывала - тем более что у нас в стране множество поклонников ее творчества. Для них в соцсетях она сделала каминг-аут: призналась, что больна раком.

«Я думаю о том, что меня очень раздражает, когда я не могу поговорить с близкими правдиво, ничего не утаивая! Бесит, что попала в то самое положение, когда отменяю встречи потому, что не хочу расспросов... Хочу все сказать и поставить точку хотя бы в одном вопросе. Этот пост для тех, кто меня любит-знает. Остальные могут его не читать, - написала Аня Хитрик. - Рак груди... 3-я стадия... Метастаз нет... Затронуты лимфы... Позади 2 химии... Впереди 6 месяцев химии и операция.

А потом волосы отрастут, страх уйдет, и я вернусь к вам сильная, и мы обнимемся и поплачем и посмеемся. И я спою вам новые и старые истории... И, дай Бог, я смогу помочь девчонкам, которые оказались в похожей ситуации».

Напомним, Анна Хитрик до Израиля с успехом служила в Купаловском театре. Помимо этого, в 2006 - 2010 годах пела в группе «Детидетей», а после конфликта с музыкантами этого трио создала новую группу Sounduk. У Ани есть сын Степан, он аутист. И свой отъезд в Израиль год назад она объясняла прежде всего заботой о сыне.