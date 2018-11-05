2018-11-05T16:59:12+03:00
Общество

«Ребенок просто воды глотнул». В Мстиславле на тренера по плаванию возбудили дело

В СК заявили, что мальчик лежал под водой, а в бассейне говорят, что никакой угрозы не было
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Мстиславле на тренера по плаванию возбудили делоВ Мстиславле на тренера по плаванию возбудили делоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Инцидент, который случился на тренировке по плаванию в Мстиславле, привел к уголовному делу. ЧП в мстиславском физкультурно-оздоровительном центре «Олимп» произошло еще в конце сентября, но информацию о нем обнародовали лишь на днях - после того, как по итогам проверки возбудили уголовное дело.

- За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего Мстиславский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель Управления СК по Могилевской области Сергей Болсун. - Во время занятий по плаванию в бассейне среди детей 2-3-х классов 19-летняя тренер-преподаватель ненадолго отвлеклась от ребят, а после обнаружила, что один из мальчиков лежал на глубине 30-40 см под водой лицом вниз. Ребенка достали из воды, оказали ему неотложную помощь, а после госпитализировали.

Спасла школьника сама же тренер, которую признали виновницей инцидента. Ребенка выписали из больницы, и чувствует он себя хорошо. То, что мальчик чуть не захлебнулся, вызвало у него «комплекс угрожающих жизни состояний» - это значит тяжкое телесное повреждение. Из-за этого и возбудили дело. О других подробностях в СК не говорят: расследование еще не завершено.

Как узнала «Комсомолка», занятия в «Олимпе» проводила тогда детско-юношеская спортивная школа, которая арендовала бассейн. Работники физкультурно-оздоровительного центра говорят, что официальная информация об инциденте вызвала у них недоумение:

- У нас и глубины такой нет: 30-40 сантиметров. Это же как в обычной ванне. Проблема в том, что не было взрослых свидетелей: только школьники по 8-9 лет и тренер. Сами понимаете, как в таком возрасте у детей фантазия работает, и что они могли наговорить следователям.

По версии работников бассейна, мальчик не тонул, а просто испугался, глотнув воды. Когда ребенка достали из бассейна, его даже не пришлось откачивать: медик центра осмотрела школьника и на всякий случай вызвала врачей.

- Не было причин госпитализировать ребенка - это тоже сделали на всякий случай по настоянию родителей, - уверены в бассейне.

В администрации ДЮСШ так же говорят, что большой опасности не было:

- Мальчик надел очки и нырнул, при этом немного глотнул воды - вот и все. Тренер сразу заметила и достала его. Это же секундное дело - стала журнал заполнять, а ребенок нырнул.

В спортивной школе добавили, что инцидент произошел буквально на втором занятии тренера - она только что пришла работать, окончив училище олимпийского резерва. Девушка - мастер спорта по гребле, с тех пор замечаний к ее работе не было.

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