ТЦ Panorama исполняется 10 лет: гостям подготовили 2000 подарков

СЕГОДНЯ 00:00 2018-11-05T16:54:55+03:00

Литовский торговый центр Panorama отмечает юбилей. По этому поводу 10 и 11 ноября будет организован большой праздник для покупателей. Скидки в магазинах центра достигнут 50%

Изменить размер текста: A A

По словам представителей ТЦ Panorama, среди посетителей будет разыграно 2000 подарков.

День рождения будут отмечать с утра субботы до вечера воскресенья: в программе конкуры, развлекательные мероприятия и музыкальные сеты от диджея. Вечером 10 ноября представят главный символ праздника - торт весом 100 килограммов. Любой желающий сможет получить десерт, украшением которого занимался известный дизайнер и флорист Мантас Петрускевичус.

Panorama - место для всей семьи, которое включает в себя более 180 брендовых магазинов, рестораны и кафе, зоны для отдыха детей и спортзал. Причем комнаты для малышей разных возрастов расположены на каждом этаже, а значит, родители могут чувствовать себя комфортно во время шопинга.

По случаю праздника скидки в 50% предложат именитые бренды H&M, Massimo Duty, Lindex и другие, а также магазины литовских дизайнеров, модели одежды которых не встретишь в Беларуси.

В перерывах между конкурсами и покупками гости смогут отдохнуть в любом из 23 ресторанов и кафе, а еще посетить новую зону для ценителей вкусной еды. В сентябре в супермаркете торгового центра состоялось открытие уникальной локации PANORAMA Gourmet - это одна из самых больших зон для гурманов в странах Балтии. Здесь работает более 20 точек со свежими продуктами, которые можно приготовить на месте сразу же после покупки.

Panorama выгодно расположена в 15 минутах от Старого города Вильнюса. А значит, ее день рождения может стать причиной, чтобы выбрать поездку в Литву 10 и 11 ноября.

Реклама