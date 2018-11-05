Белорусский Мегрэ, нуар и воображаемое убийство

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-05T14:39:48+03:00

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Картина снималась полностью на частные деньги - у нее четыре продюсера: Виктор Лобкович, Сергей Якубовский, Андрей Клюкович, а также драматург Андрей Курейчик, причем сценарий для картины писал не он, а Мария Емельянова. Фильм снят за 100 тысяч долларов, и еще столько же создатели хотят потратить на рекламу.

В главных ролях Павел Харланчук и Вероника Пляшкевич. Кадр из фильма

Самое любопытное, что вложенные деньги продюсеры планируют вернуть. «Внутри себя» покажут в 20 из 77 кинотеатров Беларуси, есть договоренность, что фильм будут крутить в сельских клубах на DVD. Кроме того, уже сейчас есть договоренности с украинским телеканалом «Интер» на приобретение телеверсии, которая будет чуть длиннее.

Актриса Зоя Белохвостик в зрительном зале перед премьерой картины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кажется невероятным, но фильм снимала исключительно белорусская команда, при этом ей понадобилось всего 12 съемочных дней. Главный герой, модный минский фотограф Максим (его играет Павел Харланчук), получает заказ срочно сфотографировать окно дома на улице Раковской. Неожиданно перед ним в этом окне разыгрывается драма с убийством. Он фиксирует все на пленку, но после проявки оказывается, что на фото пустое окно. Максим уверен, что убийство было реальным, а близкие уверяют, что все произошедшее - причуды его сознания... Раскрывать нюансы сюжета не станем, иначе смотреть будет неинтересно. Скажем лишь, что концовка у картины совершенно неожиданная.

Часть съемочной группы, работавшей над фильмом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Режиссер фильм Сергей Талыбов (он известен нашим зрителям по сериалам «Государственная граница», «Теоретики», «Следы апостолов») решил снять этот психологический триллер в стиле нуар. Хорошо узнаваемый Минск выглядит в фильме очень атмосферным и голубовато-серым, оставаясь при этом очень стильным городом. В картине вообще все немного не так, как в жизни: герой Игоря Сигова, белорусский следователь, похож на комиссара Мегре. Ходит в длинном шарфе и дизайнерском пиджаке, а о таком отделе и секретарше реальные минские следователи могут только мечтать! Сергей Талыбов говорит, что сделал фильм слегка оторванным от действительности намеренно, чтобы попасть в стилистику скандинавских и американских триллеров. Похоже, правила игры белорусские актеры приняли даже с удовольствием - Зоя Белохвостик, Павел Харланчук, Игорь Сигов, Вероника Пляшкевич, Андрей Карако великолепно справляются со своей задачей. Судя по всему, их ожидает продолжение картины - сценарий к «Внутри себя - 2» уже написан.

кадр из фильма

А в феврале «Первая видеокомпания», которая снимала эту картину, обещает премьеру еще одного «ужастика» под названием «Упыри». На самом деле эту картину сняли раньше, еще год назад, но очень много времени заняло создание для него компьютерной графики.