Первый вице-премьер Александр Турчин: Отсутствие сюрпризов – лучшее, что может предложить государство

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-05T17:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 5 ноября, в Минске открылся «Кастрычнiцкi эканамiчны форум», с приветственным словом выступил первый вице-премьер Александр Турчин. Он, как и его предшественник Василий Матюшевский, много говорил о том, какие вызовы стоят перед белорусской и мировой экономикой в эпоху технологического прорыва.

- Машины заменяют не только рабочего на конвейере. В не столь далеком будущем они заменят и продавца в магазине, и служащего в банке, и водителя на транспорте, - рассказал Александр Турчин. - Знания и навыки, полученные в молодости в университетах, придется обновлять всю жизнь. Профессиональный опыт, накопленный годами, в мгновение может стать ненужным. Наша страна оказалась в принципиально новой ситуации. Раньше во всех сферах можно было заимствовать или хотя бы изучить чужой опыт, а сегодня этого нет. Никто в мире не знает, как изменится система образования, что с ней делать прямо сейчас. Никто не знает, что будет с занятостью миллионов людей в мире машин и роботов, как к этому готовиться. В этой связи еще вчера казавшиеся экзотическими идеи об обязательном базовом доходе (определенной сумме, которая просто выплачивается каждому гражданину. - Ред.) уже перестают казаться утопией.

Александр Турчин отметил, что в этом новом мире Беларусь решила сделать ставку на IT - и вполне успешно. Это подтверждает принятие нашумевшего цифрового декрета и последовавший за ним бурный рост ПВТ.

- Декрет о «цифре» и успех парка - яркое доказательство того, что в Беларуси возможна эволюция без революции, - прокомментировал Александр Турчин. - Потенциал традиционных отраслей экономики ограничен. Дело не в том, хорошо или плохо они работают, дело в глобальном изменении структуры мировой экономики. Мы делаем ставку на IT, на хай-тек. Именно поэтому мы самым серьезным образом займемся главным в XXI веке - человеческим капиталом: здоровьем, образованием. Если в Беларуси не захотят оставаться талантливые люди, ничего доброго нас в будущем не ждет.

Александр Турчин напомнил, что правительство намерено отменить уголовное преследование за экономические преступления. Сейчас существование «экономических» статей мешает в том числе приходу иностранного капитала.

- «Как мы можем рассчитывать на доверие к вам, когда не проходит и дня без сообщения о тех или иных фактах уголовного преследования бизнеса в вашей стране»? - описал ход мыслей иностранных инвесторов Александр Турчин. - Очевидно, что пока такие мнения и настроения есть, серьезно говорить о масштабном привлечении капитала в страну не приходится. (…) Глава государства не раз подчеркивал: у нас нет цели карать или раскулачивать бизнес, но закон един для всех, и его исполнение - незыблемая вещь. Другая сторона состоит в том, какими методами добиваться исполнения законов. Вот тут, мне кажется, наше общество подошло к тому, что экономические методы принуждения к исполнению закона могут оказаться не менее, а то и более действенными, чем силовые.

Вице-премьер ответил тем, кто критикует правительство за отсутствие серьезных изменений в программе экономического развития страны.

- Мне кажется, лучший экономический курс - предсказуемый. Для бизнеса и для общества нет ничего лучше стабильности и нет ничего хуже неожиданных новаций. Отсутствие сюрпризов - лучшее, что может предложить государство, - сказал Александр Турчин.