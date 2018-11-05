Дорожный сбор будем платить через ЕРИП, а неплательщиков вычислят по системе фотофиксации

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-05T16:21:31+03:00

Тем, кто будет ездить без этого налога, предстоит заплатить его в двойном размере

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Дорожный сбор (официально он называется платой за допуск транспортного средства к движению) появился в 2014 году. Его размер зависит от типа и веса автомобиля, а платить налог надо во время прохождения техосмотра и сразу на год или два вперед. Такая система у многих вызывала нарекания, ведь платить нужно, даже если за руль садишься пару раз в год. Поэтому недавно чиновники заговорили о том, чтобы изменить систему уплаты дорожного сбора. Во-первых, его хотят отвязать от техосмотра, а во-вторых, разрешить платить за менее длительный срок.

- Предусматривается уплата сбора на период начиная от одного месяца, - рассказал министр финансов Максим Ермолович в эфире программы «Главный эфир» на канале «Беларусь 1». - Гражданин делает этот платеж в бюджет с помощью системы ЕРИП и после этого получает право эксплуатировать транспортное средство, пользоваться дорожной инфраструктурой. Размер рассчитывается автоматически самой системой на основании данных о транспортном средстве.

Санкции за неуплату сбора тоже будут.

- Информация об уплате передается всем соответствующим структурам, заинтересованным государственным органам, и будет осуществляться контроль. Если будут выявлены факты неуплаты сбора, тогда физическому лицу будет выставляться оплата в повышенном размере, пока предлагается двукратном, - объяснил Максим Ермолович. - Система контроля все равно сохраняется и уже предполагает совершенно новый уровень контроля, в том числе с использованием систем фотофиксации, видеонаблюдения, которые будут фиксировать использование транспортного средства без уплаты этого сбора.

Окончательно определиться со всеми нюансами уплаты нового дорожного сбора власти должны до 1 февраля следующего года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Сокращение господдержки реального сектора - это потребность бюджета»

Сейчас правительство работает над главным финансовым документом страны - бюджетом на следующий год. Проект документа предполагает, что финансирование реального сектора экономики сократится на 10%, а сельского хозяйства - на 2,3%.

- Каждый год поддержка должна снижаться на 10%, а средства - переориентироваться на те вопросы, которые бюджет и должен решать: помогать строить жилье, дороги, вкладывать средства в социальную инфраструктуру, больницы, школы, детские сады. Поэтому сокращение государственной поддержки на 10% - это уже необходимость, потребность бюджета. А реальному сектору необходимо увеличивать отдачу, - сказал Максим Ермолович. - Мы сейчас по каждой отрасли, по каждому предприятию очень внимательно анализируем бизнес-планы, смотрим финансовые потоки, чтобы понять, насколько предприятия в состоянии обслуживать кредиты самостоятельно, выходить на рентабельность работы. Здесь потребуются достаточно большие системные меры по наведению порядка на этих предприятиях, по оптимизации численности, сокращению затрат.