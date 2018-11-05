«Столица» дарит болельщикам шанс съездить в страны легионеров команды

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-05T16:42:33+03:00

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Мини-футбольный клуб «Столица» запустил интересную игру для болельщиков, которая наверняка подогреет интерес к матчам. Ее суть: надо собирать билеты на домашние игры, а в конце сезона самым настойчивым и удачливым воздастся в виде туристической поездки.

- Начиная с матча против «Витэна» (5 ноября, 19.00) покупайте билеты на домашние игры онлайн и в кассах Дворца спорта «Уручье», - сообщает клуб. - Собирайте их, и в конце сезона мы их обменяем на специальные пронумерованные фишки. Три билета = одна фишка. В конце сезона мы определим победителя случайным образом – и чем больше у вас фишек, тем больше шансов на победу! А владельцы абонементов? Они в самой выгодной ситуации! Все владельцы абонементов в конце сезона получат фишки за все домашние матчи, проведенные с 3 ноября (естественно, тоже в соотношении 1:3)! Суперприз – поездка на двоих в страну любимого легионера (выбор Испания, Италия, Россия и Украина).

Подробные правила игры на сайте клуба.

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