2018-11-05T18:32:19+03:00
Общество

Приговор сержантам по делу Коржича: от 6 до 9 лет лишения свободы

Их обвиняли в доведении до самоубийства рядового
Алеся ДОБЫШ
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Обвиняемые категорически отрицали свою вину в том, что их действия привели к самоубийству солдатаОбвиняемые категорически отрицали свою вину в том, что их действия привели к самоубийству солдатаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Вечером 5 ноября Минский областной суд поставил точку в громком деле о гибели рядового Александра Коржича. Расследование длилось полгода, еще три месяца дело слушали в суде. В получении взяток и превышении служебных полномочий, которое привело к самоубийству Коржича, обвиняли трех сержантов: 23-летнего Евгения Барановского, 22-летнего Антона Вяжевича и 20-летнего Егора Скуратовича. Они категорически отрицали свою вину в том, что их действия привели к самоубийству солдата. В своем последнем слове один из обвиняемых, Егор Скуратович попросил прощения у потерпевших и принес Светлане Коржич извинения за все Вооруженные силы.

Минский областной суд поставил точку в громком деле о гибели рядового Александра Коржича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минский областной суд поставил точку в громком деле о гибели рядового Александра КоржичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти все скамейки в зале заняли военнослужащие. Некоторым даже не хватило места, 20 с лишним человек слушали приговор стоя. Обвиняемых разместили в дальней клетке, хотя на протяжении всего процесса они сидели ближе ко входу. На клетку неотрывно смотрят три женщины - судя по всему, это родные Евгения Барановского. Они плачут, не отводя глаз от молодого человека.

Суд приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Антона Вяжевича - к 7 годам, Егора Скуратовича - к 6 годам. У них конфискуют все имущество и лишат воинских званий.

Обвиняемые сержанты не отрицали, что такое в армии действительно происходило Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвиняемые сержанты не отрицали, что такое в армии действительно происходилоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Услышав приговор, Вяжевич еле заметно поджал губы, Скуратович низко опустил голову. Барановский остался внешне спокоен.

Суд по этому делу начался 8 августа. За это время на процессе выступили десятки потерпевших солдат и свидетелей. Они подробно рассказывали о том, как платили деньги за пользование телефонами, покупали сержантам продукты за разрешение сходить в магазин, отжимались после отбоя, получали удары по шее за неправильную окантовку прически.

Обвиняемые сержанты не отрицали, что такое в армии действительно происходило. Но, как отметил сержант Барановский, не они создали эту систему. Так же со своими подчиненными поступали и офицеры - 19 октября старшего лейтенанта Суковенко и прапорщика Вирбала осудили на 6 и 4 года лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий.

Суд вынес частное определение в адрес министра обороны. Его просят обратить внимание на то, что должностные лица не в полной мере выполняли свои служебные обязанности, ничего не знали о дедовщине и морально-психологическом состоянии солдат. Андрея Равкова просят принять меры, чтобы не допустить повторения этого в будущем.

По делу Коржича выступили десятки потерпевших солдат и свидетелей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По делу Коржича выступили десятки потерпевших солдат и свидетелей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, 26 сентября прошлого года солдат после выписки из медроты должен был вернуться в часть. Но он «пропал» из поля зрения своих сослуживцев и командиров на 7 дней. А 3 октября сержант Заяц нашел его повешенным в подвале медроты - небольшом помещении, напоминающим вентиляционную шахту. Ноги Коржича были связаны шнурком, на голове надета майка. Мама солдата не согласилась с тем, что это самоубийство. Женщина не стала молчать, обратилась к местным журналистам, затем об истории написали все крупные СМИ. Информация об этом случае дошла и до президента. Он поручил допустить Светлану Коржич к следственным действиям. Несмотря на это, у мамы солдата осталось много вопросов - так, ей было непонятно, откуда появились повреждения на теле сына. Светлана добилась проведения повторной судебно-медицинской экспертизы, но ничего нового она не показала: никаких повреждений, не связанных с самоповешением, на теле парня нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Светлана Коржич не согласна с приговором. Она хочет подать апелляцию и попасть на прием к президенту

- Я с этим категорически не согласна. Все судебное разбирательство касалось только макарон и печенья. Я не согласна, что это суицид. Какой это суицид? Человек молодой, хотел жить, радовался жизни, строил планы. Саша начал воевать с системой, с этими поборами, с беззаконием. Я считаю, что руководство учебного центра потворствовало этому, было в курсе всех событий. Если бы у меня были еще дети, они бы пошли служить только через мой труп. Я бы их отправила жить в другие страны и континенты.

Трагедия в воинской части в Печах произошла чуть больше года назад. Фото: личный архив

Трагедия в воинской части в Печах произошла чуть больше года назад. Фото: личный архив

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