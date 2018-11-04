БАТЭ в 15-й раз выиграл золото: «Чемпионство посвящаем Анатолию Капскому»

4 Нояб. 16:45 2018-11-05T16:50:24+03:00

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Благодаря победе над «Неманом» (1:0) БАТЭ за три тура до финиша чемпионата Беларуси гарантировал себе чемпионский титул - уже 15-й за 22-летнюю историю после возрождения клуба.

- Мы завоевали очередное золото! И самый-самый отрадный факт этого вечера состоит в том, что мы все вместе сдержали слово, которое давали друг другу совсем при других обстоятельствах 24 сентября... Когда шел дождь и пел Фрэнк Синатра... (церемония прощания с Анатолием Капским была под песню My Way - «Мой путь». - Ред.). Тогда мы пообещали друг другу, что станем чемпионами, - сказал главный тренер Алексей Бага.

Победу в чемпионате команда посвятила Анатолию Капскому, который в 1996 году возглавил возрожденный БАТЭ и с низов белорусского клубного футбола вел к еврокубкам.

- Очень рады в напряженной борьбе добиться желаемого результата и досрочно взять очередное золото. Важно было решить задачу на родном стадионе, - цитирует полузащитника Евгения Яблонского клубная пресс-служба. - А чемпионство посвящаем Анатолию Капскому, который очень хотел, чтобы его БАТЭ заработал право на третью звезду на клубной эмблеме (каждая символизирует пять чемпионских титулов – Ред.).

8 ноября БАТЭ сыграет дома с «Челси». Борисовчане имеют неплохие шансы, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. У «Челси» 9 очков, у БАТЭ, «Види», ПАОКа - по 3. Алексей Бага считает, что гарантированное чемпионство на руку его команде.

- Конечно, психологически проще готовиться, когда не мучит вопрос, как правильно распределить силы, чтобы получилось и там и там. Но это совсем не значит, что в трех заключительных турах чемпионата будем действовать спустя рукава. Мы станем, как и прежде, играть на победу, невзирая ни на соперника, ни на то, что мы уже чемпионы, - сказал тренер.

После финального свистка в игре с «Неманом» многие болельщики выбежали на поле «Борисов-Арены», чтобы разделить победу с командой. Позже сотрудникам клуба пришлось постараться, чтобы болельщики вернулись на трибуны: на поле должна была пройти процедура награждения. Кстати, на матч пришло всего 6458 зрителей. По сути, не намного больше, чем на рядовом матче чемпионата. Хотя клуб специально сделал единую стоимость билетов в 50 копеек.

Тренер Александр Лисовский и Андрей Капский. Фото: fcbate.by

КСТАТИ

БАТЭ стал чемпионом в 13-й раз подряд. В Европе есть лишь два примера более продолжительной чемпионской серии: по 14 раз кряду первыми в своих чемпионатах становились гибралтарский «Линкольн» (2003 - 2016 гг.) и латвийский «Сконто» (1991 - 2004 гг.). 13 раз подряд «Русенборг» первенствовал в Норвегии. Пресс-служба БАТЭ подсчитала, что в XXI веке борисовчане 14 раз выигрывал золото в чемпионате Беларуси. Чаще успех в своих национальных чемпионатах праздновали лишь «Шериф» (17 раз в Молдове), «Линкольн» (16 - в Гибралтаре), «Олимпиакос» (15 - в Греции).