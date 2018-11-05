Первый самолет Александра Лукашенко продают с аукциона

СЕГОДНЯ 17:13 2018-11-05T17:22:26+03:00

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Аукцион по продаже бывшего «борта №1» назначен на 5 декабря. Начальная цена – 4,3 миллиона рублей. В извещении о проведении аукциона сказано, что покупателем может быть как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Для участия в аукционе нужно внести задаток – 10% от стоимости лота. Победитель должен оплатить приобретенный самолет в течение 30 дней.

Этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд президента Беларуси, которым всего год назад стал Александр Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пасажиров он рассчитан всего на 49 мест. Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске, но уже с новым государственным гербом – референдум о смене символов прошел буквально пару месяцев назад. В ноябре 1995 года на этом самолете Лукашенко впервые полетел в США. В 2003 году президент «пересел» на новенький Boeing 737, потом на Boeing 767, на котором раньше летал Туркменбаши. В 2013 году Лукашенко рассказывал:

- Самолеты дешево не каштуюць. И чтоб вы знали, у президента самолет 3-5 лет, и его меняют. А у меня вот, Семашко на нем иногда летает, самолет Ту-154, который уже не везде пускают, он до сих пор летает.

С 2003 года ТУ-154 стали использовать министры и члены правительства. Самолет видели в США, Бангладеше, Вьетнаме, Турции, Китае, Австрии, Швейцарии, России. Борт обслуживал чиновников до 2016 года. Один из крайних рейсов - вместе с президентским «бортом №1» Ту-154 возил белорусскую делегацию в Китай. В том же году вывели из эксплуатации три других Ту-154, которые в авиакомпании «Белавиа» возили простых пассажиров. Кстати, Россия «списала» эту модель еще в 2008-2009 годах. Сейчас на регулярных рейсах там осталось только две таких машины – они летают в Якутии. Еще около 15 таких самолетов используют российские ВВС и МВД.

Так выглядел президентский Ту-154 в 1995 году. Фото: Eddy, RussianPlanes.net.

СПРАВКА «КП»

Трагический финал настиг каждый тринадцатый Ту-154

Свой первый полет Ту-154 совершил без малого полсотни лет назад – в 1968 году. А в 1983 году его начали эксплуатировать и минские авиаторы. Для своего времени самолет был очень актуальным – и стал самым популярным в СССР. Правда, были у него и недостатки. Большой расход топлива не способствовал удешевлению билетов, и из-за высокой шумности двигателей некоторое время назад таким самолетам даже запретили полеты в страны Европы. Кроме этого, есть особенность конструкции: все три двигателя размещены в задней части - это сделано для снижения вероятности попадания в двигатели мусора с земли и птиц при взлете. Из-за особенностей «развесовки» самолет требовал огромной квалификации летного состава. Из-за этого Ту-154 чаще других импортных аналогов попадали в авиационные инциденты и катастрофы. Из 1026 выпущенных машин в результате различных инцидентов потеряно 72 самолета, а это значит, что трагический финал настиг каждый тринадцатый Ту-154.

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