В Минске были свои мушкетеры, а Лермонтов служил гродненским гусаром

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-06T12:23:56+03:00

Гусары Лейб-гвардии гусарского Гродненского полка в своей колоритной форме. Какое-то время в его рядах служил и Михаил Лермонтов (правда, на этом портрете он не в форме Гродненского полка).

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Это одна из тем новой книги «Военные церкви и белорусские полки русской армии» Александра Величко и протоиерея Иоанна Хорошевича. Издание посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны, которое отмечается в этом году.

- Названия полков звучат романтично и интригующе, - замечает историк Александр Величко. - Клястицкий гусарский, Несвижский карабинерный, Минский мушкетерский, Белорусский драгунский...

В СВОЕМ ГОРОДЕ СТОЯЛ ТОЛЬКО ЛИДСКИЙ ПОЛК

Белорусские названия в русской армии (около 260) - отголосок военной реформы XVII века. Тогда определилась территориальная система комплектования войск: полки, формируясь в конкретных городах, получали их названия. Это касалось и белорусских земель, когда они вошли в состав Российской империи после разделов Речи Посполитой. Причем, как правило, такие полки стояли далеко отсюда - там, где это требовалось по службе.

- Редкое исключение - 172-й пехотный Лидский полк, дислоцировавшийся в Лиде, - говорит Александр Величко. - В качестве полуисключения можно отметить и 171-й пехотный Кобринский полк - он стоял в Гродно, тоже на белорусских землях. Еще в русской армии существовал и 202-й пехотный Сухумский полк, что размещался в Сухуми.

Некоторые названия, связанные с белорусскими землями, появились после войны 1812 года. Например, гусарский Клястицкий полк - это дань битве при Клястицах (теперь - Россонский район), где соединения русского генерала Витгенштейна одолели корпус французского маршала Удино.

- А 197-й пехотный Лесной полк назван в честь ключевого сражения Северной войны при Лесной (современный Славгородский район), - приводит другой пример историк. - Тогда русская армией под командованием Петра I разгромила 16-тысячный шведский корпус Левенгаупта. Этот полк, кстати, имеет минское происхождение. Он образован из личного состава Минского местного батальона.

Знак 172-го пехотного Лидского полка – единственного из полков с белорусскими названиями, стоявшего в городе формирования. А поржавевший от времени прямоугольник - личный жетон нижнего чина 26-го пехотного Могилевского полка.

ПАРИЖ В 1812-М БРАЛИ БЕЛОРУССКИЕ МУШКЕТЕРЫ

Во второй части названия полка фиксировалась его военная функциональность. Например, пехотные части стали именоваться мушкетерскими по виду вооружения - мушкетов.

- Справедливости ради следует отметить, что все мушкетерские полки России были вооружены кремниевыми ружьями, а не длинноствольными мушкетами. Но название закрепилось, - отмечает Александр Величко. - Правда, сформированные в 1805 - 1806 годах Брестский, Минский и Могилевский мушкетерские полки, уже в 1811-м, когда началась очередная армейская реформа в России, стали пехотными. То же касалось и Полоцкого и Витебского мушкетерских полков.

Правда, последние существовали с 1786 года и успели отличиться при штурме Измаила, которым командовал тогда генерал-аншеф Суворов. А еще повоевать со Швецией в 1808 - 1809 годах - например, занять Аландские острова и по льду Ботнического залива выйти на побережье. В 1812 году мушкетеры (только-только ставшие пехотинцами) сражались в Бородинской битве, отличились при штурме Лейпцига и взятии Парижа, в осаде Варны и защите Севастополя.

Порой полк по несколько раз менял свою функциональность. Так, 4-й гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала Барклая-де-Толли полк был и егерским, и гренадерским, и карабинерным.

- Егерскими называли облегченные части пехоты или кавалерии, а гренадерскими - имевшие на вооружении гренады (фитильные гранаты). В гренадеров призывали высоких и физически сильных солдат - отсюда и расхожее словосочетание «гренадерский рост», - рассказывает Александр Величко.

Наконец, в 1815-м Несвижский полк переименовали в 1-й карабинерный - по новому виду оружия. Карабины - короткоствольные винтовки, которыми часто пользовалась кавалерия.

Книга «Военные церкви и белорусские полки русской армии» историка Александра Величко и протоиерея Иоанна Хорошевича посвящена 100-летию окончания Первой мировой войны, которое отмечается в 2018 году.

КОРНЕТ ЛЕРМОНТОВ БЫЛ ГРОДНЕНСКИМ ГУСАРОМ ПОЛТОРА МЕСЯЦА

К 1880-му полевые войска армии Российской империи снова пережили переформатирование. В каждом из 19 корпусов имелась одна кавалерийская дивизия из четырех полков - драгунского, уланского, гусарского и казачьего.

- Правда, первый драгунский полк в русской армии сформировал еще сам Петр I, а к 1711 году их было 35, - рассказывает Александр Величко. - Затем в кавалерии появились уланы и гусары - легкая кавалерия, конно-гренадеры (драгуны, вооруженные ручными гранатами), кирасиры и карабинеры (тяжелая конница), а самих драгунов со временем переименовали в конных егерей. Что касается белорусских названий, то их носили в разные годы лейб-гвардии гусарский Гродненский, 6-й гусарский Клястицкий, 7-й гусарский Белорусский и 9-й уланский Бугский полки.

Уланов можно было узнать по оригинальным головным уборам. Это черный лакированный кожаный шлем с четырехугольной площадкой вверху с лакированным козырьком и чешуйчатым подбородочным ремешком. Такой убор украшал декоративный рельефный имперский орел цвета приборного металла.

Гусары считались элитой кавалерии. Да и в истории армии, замечает историк, это целый военно-культурный пласт. Гусары просуществовали до 1882 года - их расформировал генерал Сухотин, увлекшись североамериканскими войнами с их тактикой конной пехоты.

- Внешне гусаров отличали по элементам костюма - цветным ментикам и доломанам (короткие куртки-мундиры со шнурками, пуговицами и петлями. - Ред.) и расшитым шнурами рейтузам-чакчирам. Сочетание цветов определяло принадлежность к полку. Например, доломан и чакчиры гусара Белорусского полка образца 1812 года были синие, а ментик и ташка (маленькая сумка. - Ред.) - красные. А доломан, ментик и чакчиры гродненских гусар - синие, воротник и обшлага доломана, обкладка ташки и чепрака (подстилка под седло. - Ред.) - голубые.

Именно в гусарском Гродненском полку, напоминает историк, прослужил полтора месяца поэт Михаил Лермонтов. Там же служили декабрист Михаил Лунин, начинал военную карьеру Михаил Скобелев, чья судьба связана с Минском - он известен как Белый Генерал, который выходил на поле боя на белом коне и в белом мундире.

Этот крест (слева вверху) - полковой знак Белорусского гусарского полка. Подобный можно усмотреть на мундире поручика 28-го пехотного Полоцкого полка. Драгун в колете и каске с волосяным гребнем.

ЗА РЕКИ И ОЗЕРА ВЗЯЛИСЬ ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ГОРОДОВ

Были белорусские названия и у резервных частей. После реорганизации 1881 года это были пехотные Дрогичинский, Мстиславский, Дубненский и Заславский полки.

При мобилизациях накануне и во время Первой мировой войны началось формирование новых пехотных полков. Александр Величко поясняет особенности:

- Правда, некоторые из них так и не получили нумерацию аж до их расформирования в 1918 году. А организационные сложности из-за военной обстановки в империи при системе формирования дивизий 4-й очереди, в самый разгар войны, привели к некоторой хаотичности присвоения наименований полкам. Перечень известных и не очень уездных городов израсходовали на полки 3-й очереди. Потому чиновники Генерального штаба использовали географические названия горных хребтов, рек, озер и заштатных селений. Например, к третьей очереди мобилизации относятся пехотинцы «речного» Мухавецкого пехотного полка. А к четвертой (в январе 1917 года) - «речные» Припятский, Горынский, «озерный» Нарочский и Огинский (судя по всему, названный по одноименному каналу).