2018-11-05T19:47:59+03:00
Общество

Светлана Коржич после приговора: «Нашли слабое звено - сержантов, а офицеры не при делах»

Мама солдата хочет попасть на прием к Лукашенко
Алеся ДОБЫШ
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Светлана рассказывала, что у Саши были планы на жизньСветлана рассказывала, что у Саши были планы на жизньФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске вынесли приговор сержантам, которых обвиняли в доведении до самоубийства рядового Коржича. Суд назначил им от 6 до 9 лет лишения свободы.

После того, как все вышли из зала суда, Светлана Коржич еще около получаса общалась с журналистами. Она держит себя в руках и тогда, когда рассказывает о детстве сына, и тогда, когда говорит о его похоронах.

Расследование длилось полгода, еще три месяца дело слушали в суде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Расследование длилось полгода, еще три месяца дело слушали в суде.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мама солдата по-прежнему считает, что ее сына убили. Женщина осталась недовольна тем, что вместе с сержантами по этому делу не судили офицеров.

- Я считаю, что нашли самое слабое звено - сержантов. А офицеры, как оказалось, вообще не при делах. Я с этим категорически не согласна. Все судебное разбирательство касалось только макарон и печенья. Я не согласна, что это суицид. Какой это суицид? Человек молодой, хотел жить, радовался жизни, строил планы. Саша начал воевать с системой, с этими поборами, с беззаконием. Я считаю, что руководство учебного центра потворствовало этому, было в курсе всех событий. Если бы у меня было еще дети, они бы пошли служить только через мой труп.

Суд назначил им от 6 до 9 лет лишения свободы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд назначил им от 6 до 9 лет лишения свободы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Николаевна собирается подавать апелляцию и обращаться к президенту.

- Я, наверное, сяду в приемной у Александра Григорьевича и буду сидеть до тех пор, пока он меня не примет. Хочу у него спросить: почему я на всю жизнь осталась в траурной форме?

Светлана Коржич не согласна с приговором. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Коржич не согласна с приговором.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По мнению женщины, дело о гибели ее сына не сможет существенно повлиять на ситуацию в армии.

- Если президент не остановит этот беспредел, если не будут приняты суровые строгие меры, кто же пойдет в эту армию служить? Я не хочу сказать, что у нас плохая армия. Но такие лица компрометируют всю систему. Там никто ничего не боится, в армии этот кошмар, поборы продолжаются - со мной связывались мамы других солдат. Так, может, нам перейти к контрактной армии? У меня столько денег ушло - я бы лучше налог заплатила, и наняли бы человека-контрактника. У нас бы дедовщины не было.

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