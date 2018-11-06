Гомельский туалет «за миллион долларов» закрыли сразу после открытия

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T11:45:45+03:00

Оказалось, объект еще не приняли и не ввели в эксплуатацию - оформляются документы [видео]

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Гости Гомеля, которые хотели своими глазами увидеть интригу года - общественный туалет на набережной - были разочарованы: двери оказались закрыты. Почему туалет «за миллион долларов» не работает, выяснила «Комсомолка».

- Нам до сих пор не передали его на баланс, - объяснили в администрации дворцово-паркового ансамбля. - Как мы может его обслуживать или брать деньги за посещение, если на бумагах туалета у нас нет? Все вопросы к строителям.

А те ответили: сейчас идет оформление документации по приемке и вводу объекта в эксплуатацию. Это может занять не один месяц. Во время Форума регионов Беларуси и Украины, к которому построили туалет, объект работал в тестовом режиме, а потом его закрыли.

- Тем более, вы понимаете, какими ударными темпами он строился - мелкие недоделки остались, заставляем их устранять. Но главная причина - долгий процесс оформления документов, - прокомментировали в УКС Гомеля. Напомним, в конце месяца там обещали посчитать, во сколько точно обошелся «мавзолей», как уже прозвали новый туалет гомельчане. В тендере указывалась сумма в более полутора миллионов рублей, но в народе упорно считают, что в итоге на туалет ушел миллион долларов.

Кстати, объект действительно строили в авральном режиме к приезду в Гомель президентов Беларуси и Украины - круглые сутки, и днем, и ночью. Об этом можно судить по видеоролику, который опубликовал Гомельский домостроительный комбинат.