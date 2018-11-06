«Сдать ко Дню Великой Октябрьской революции»: В стране откроют мосты, здание Верховного суда и меховой комбинат

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-06T12:28:09+03:00

К 7 ноября в Беларуси откроют мосты, здание Верховного суда и меховой комбинат Фото: Павел МАРТИНЧИК и Дмитрий ЛАСЬКО.

«Комсомолка» посмотрела, что появится в Беларуси к 7 ноября, а что все же не успели доделать [фото]

Треснувший мост между Житковичами и Туровом

Автомобильный мост, связывающий Житковичи и Туров, треснул почти год назад - 7 декабря. Движение закрыли, спасатели организовали рядом понтонную переправу. Из-за ледохода ее сносило, местных жителей перевозили на лодках. Выдержали не все - 60 человек переселились из Житковичей. Уже тогда говорили, что ремонт может растянуться на полтора-два года. Но в марте к делу подключился президент и поручил восстановить мост до конца года.

Пока шел ремонт моста, фуры переправляли на пароме.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Уже тогда говорили - ремонт может растянуться на полтора-два года. В марте к делу подключился Лукашенко - он поручил восстановить мост до конца года:

- Это негоже будет, если президент туда приедет, а люди будут жаловаться, - сказал Лукашенко вице-премьеру Михаилу Русому. Сказано сделано - уже в конце апреля президент лично приехал на мост:

- Коль важность этого моста высокая, значит, мост надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то… Поэтому надо делать капитальный прочный мост, - призвал Лукашенко.

Тогда же стала известна цена ремонта - 25 миллионов долларов. Кроме того, Александр Лукашенко еще больше сжал сроки.

- Этот мост мы должны сдать ко Дню Великой Октябрьской революции. Как у нас принято - подарок народу надо, - сказал тогда президент.

Автомобильный мост, связывающий Житковичи и Туров, треснул почти год назад - 7 декабря.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Через месяц аварийные пролеты взорвали. Реконструкция прошла по графику, движение откроют 7 ноября. Правда, кое-какие работы придется доделать и позже - они будут связаны с демонтажем отдельных участков дорог к временной переправе.

Реконструкция моста прошла по графику, движение откроют 7 ноября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новое здание Верховного суда в Минске

О том, что Верховный суд собирается переехать из небольшого четырехэтажного здания возле стадиона «Динамо» в новое помещение, общественность узнала в 2014 году из указа президента, который касался комплекса «Магнит Минска». Иранский инвестор завалил сроки строительства, решением президента сроки продлили на два года, но обязали инвестора выделить 2 миллиона долларов на строительство нового здания Верховного суда.

Местом строительства выбрали пустырь на Орловской, недалеко от развязки с проспектом Победителей. Когда-то на этом месте стоял летний цирк шапито, потом пустырь использовали под автостоянку. Строительство начали в конце 2016 года.

Открыть новое здание Верховного суда в Минске 7 ноября этого года решили еще прошлой осенью.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Конкурс на лучший дизайн здания провели еще в 2014 году. Интересное решение предложили архитекторы из Латвии: стиль модерн, фасад в виде ряда мощных колонн дополнить двумя вертикальными элементами, символизирующими равенство и справедливость. Впрочем, латыши конкурс не выиграли, и здание строят по проекту белорусских архитекторов - в стиле Дворца Независимости. Открыть его 7 ноября этого года решили еще прошлой осенью.

Провалившийся мост в Лошице

1 августа треснул еще один мост - на юге столичного МКАДа. Очевидцы сообщили о том, что на путепроводе просела целая полоса. Машины отправляли в объезд, движение под мостом тоже перекрыли. Выяснили причину провала - лопнула одна из балок перекрытия. Решили поменять все 14 штук - и начали полную реконструкцию моста.

Поначалу открыть мост для движения собирались 1 октября. Но позже дату полного открытия движения перенесли на 7 ноября. Фото: Сергей ПОГОЖА, агентство "Минск-Новости".

Поначалу открыть мост для движения собирались 1 октября. Но позже дату полного открытия движения перенесли на 7 ноября. Мост открывали поэтапно: 20 октября движение открыли по внешнему кольцу, 3 ноября - по внутреннему. А движение под мостом открыли аккурат к 7 ноября. Цена вопроса - 5 миллионов рублей, выделенных из городского бюджета.

Модернизированный Витебский меховой комбинат

Еще одним подарком народу к 7 ноября президент назвал открытие комбината после модернизации. В 2013 году государство продало комбинат, находящийся в тяжелейшем экономическом положении, за одну базовую величину холдингу «Марко».

В реконструкцию холдинг вложил 24 миллиона долларов, из них 14 – на покупку нового оборудования. Как часто бывает, сроки реконструкции сместились на несколько лет. Сегодня здесь продолжили выпускать шубы. Кстати, цены немаленькие: от двух до семи тысяч рублей. Пока завод работает не на полную мощность. Лукашенко сказал, что в следующий раз посетит завод в конце следующего года, и ожидает, что полностью все линии к его приезду уже будут работать.

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Что хотели сделать, но не успели?

Реконструированная трасса Минск - Гродно

Работы стартовали в мае 2016 года, кредит на реконструкцию выделил Всемирный банк - 300 миллионов долларов. По проекту реконструкция трассы должна быть закончена в 2019 году, но президентом была поставлена задача завершить работы в 2018 году. А конкретно - 7 ноября.

В сентябре открыли движение по первому реконструированному участку в 87 км, 7 ноября собирались открыть второй участок в 67 км. На нем построили 4 крупные транспортные развязки, 6 путепроводов, 8 мостов, подземный переход длиной 47 метров для парнокопытных, 42 металлические трубы для мелких животных, 35 автобусных остановок и 4 площадки отдыха. Кстати, на трассе впервые в Беларуси построили монолитные бетонные ограждения на разделительной полосе.

Однако завершить все работы к празднику так и не успели. Они продолжаются на участке от поворота на Ивье до Щучинского района - к его реконструкции приступили позже. Предполагается, что этот 27-километровый отрезок будет сдан к началу проведения II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси летом 2019 года.

Вторая взлетно-посадочная полоса Национального аэропорта «Минск»

О строительстве второй взлетки (первая должна закрыться на ремонт) заговорили еще в 2010 году. Изначально строить должны были китайцы, за свой же кредит - проект оценивали в 360 миллионов долларов. Сроки постоянно смещались, от услуг китайцев решили отказаться, строить своими силами. В начале 2015-го поставили задачу - открыть вторую полосу 7 ноября 2018 года.

В результате проект сделали россияне, в строительстве участвовали белорусские предприятия. Стоимость удалось удешевить - теперь говорят всего о 250 миллионах долларов. Кредит на стройку выделил Банк развития, а гасить его будут из средств республиканского бюджета, Минтранса, Департамента по авиации и Национального аэропорта «Минск». Не обошлось и без коррупционных скандалов.

О строительстве второй взлетки (первая должна закрыться на ремонт) заговорили еще в 2010 году. fisher-y.livejournal.com.

Формально строительство и установка оборудования на второй взлетно-посадочной полосы завершились. Но 7 ноября самолеты она не примет - в первую зиму свежий бетон нельзя обрабатывать противогололедными смесями. К тому же полоса еще не прошла сертификацию, поэтому тестовая посадка первого самолета произойдет не раньше весны следующего года.