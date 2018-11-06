Изменит ли дело Коржича ситуацию с дедовщиной в армии?

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-06T13:45:22+03:00

По мнению эксперта, необходимо сделать так, чтобы призывники не попадали в полное распоряжение старослужащих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военный эксперт Александр Алесин прокомментировал громкий суд и высказался о том, что можно предпринять для изменения системы

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- Это не первый случай, когда в армии выявляли дедовщину, и все доходило до суда. Но это дело получило широкий резонанс благодаря активности мамы, экстраординарному вниманию прессы и президента, - говорит Александр Алесин. - Я считаю, что на некоторое время в армии воцарится тишь да гладь, а затем все вернется. Но нужно создать среду, которая бы препятствовала возникновению подобных уродливых явлений в армии.

По мнению эксперта, в армии должен быть постоянный контроль над отношениями военнослужащих.

- В войсках, где есть круглосуточное видеонаблюдение, процент дедовщины снизился. Но я думаю, что этого недостаточно. Скорее всего, необходимо сделать так, чтобы призывники не попадали в полное распоряжение старослужащих.

Александр Алесин считает, что в сержантский и офицерский состав не должны попадать случайные люди.

- Я думаю, что сержантами должны быть военнослужащие контрактной службы, прошедшие серьезный отбор по морально-волевым и психологическим качествам.

Александр Алесин считает, что в сержантский и офицерский состав не должны попадать случайные людиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одно предложение военного эксперта – стимулировать старослужащих честно выполнять свои должностные обязанности.

- Например, отслужил 6 месяцев – становишься рядовым 3 класса, отслужил год – рядовым 2 класса, отслужил весь срок – рядовым 1 класса. Но только в том случае, если ты не нарушал устав, требования командиров и начальников. Присвоение этой классности должно сопровождаться льготами.

По словам эксперта, учебный центр в Печах имел специфическую славу с советских времен.

- Сержанты там были звери, деды драли с молодежи три шкуры. У меня есть много друзей, знакомых, которые в советские времена прошли школу Печей. Они гордятся, что выдержали это зверство. Эти традиции передавались от одного поколения к другому, и, к сожалению, они унаследованы. И командиры, военачальники не усматривали в этом ничего странного. Это было до них, при них, и они считали, что это будет после них. Конкретных военных можно наказать, но они винтики этой системы – они в ней выросли и не видели ничего другого. В каком-то смысле они тоже жертвы. Поэтому систему надо действительно менять. Сохранять то, что было хорошего и избавляться от негативного.

Плата за пользование мобильниками, взятки за разрешение сходить в магазин, прокачки и переворачивание кроватей

Напомним, 5 ноября в Минске вынесли приговор сержантам, которых обвиняли в доведении до самоубийства рядового Коржича. Они получили от 6 до 9 лет лишения свободы. В начале разбирательства в суде выступили около 50 потерпевших солдат, которые рассказали о том, что происходило в армии.

Потерпевшими по делу Коржича проходили больше 50 солдат срочной службыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Раз в неделю рядовым можно было пользоваться обычным кнопочным телефоном. Чтобы пользоваться мобильниками чаще, в том числе и неуставного образца, солдаты платили сержантам деньги – 30-40 рублей. Как поясняли сержанты в суде, рядовые сами предлагали деньги.

- У солдат забирали продукты, которые им передавали родители. Чтобы сходить в магазин, солдаты должны были отпроситься у сержантов и купить им за это что-то.

- Шла речь в суде и о физическом насилии. За неаккуратную окантовку прически солдат били рукой по шее – «пробивали кантосы». За другие проступки сержант мог перевернуть кровать вместе со спящим солдатом или заставить отжиматься ночью в противогазах.

- Дедовщина была цепной: офицеры били сержантов, заставляли их отжиматься, а те делали то же самое со своими подчиненными. Обвиняемые утверждали, что просили солдат покупать продукты, чтобы передать их своим командирам.

- Командование ничего не знало о дедовщине. Бывший начальник учебного центра в Печах полковник Чернецкий рассказывал, что о каждом факте ему должны были докладывать, но такой информации он не получал.

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