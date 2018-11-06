Минтруда: Пять лет работы без получения пенсии позволяет увеличить ее размер более чем в 1,7 раза

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-06T15:25:38+03:00

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Сейчас пенсии в стране получают более 2,5 млн. человек, это порядка 27% от общей численности населения. Больше всего пенсионеров в Витебской области – 29,2% населения, а меньше всего в Минске – 24,4%. Сейчас среднестатистический пенсионер получает 393 руб. 96 коп.

- Соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в сентябре 2018 года составило 38,9%; в январе-сентябре - 36,5%. Работа по поддержанию уровня пенсионного обеспечения будет продолжена, - рассказал замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции в БелТА.

При этом каждый может увеличить свою пенсию, если после наступления пенсионного возраста откажется от нее продолжит работать. За каждые два месяца работы без получения пенсии пенсия увеличивается на 1% заработка, за первый полный год – на 6%, за второй год – на 8%, и так далее.

- Пять лет работы без получения пенсии позволяет увеличить ее размер более чем в 1,7 раза, - привел пример Валерий Ковальков.

Те же, кто продолжает работать и от пенсии отказываться не хочет, должны иметь в виду, что в это время пенсию им будут выплачивать только в пределах коэффициента 1,3. Так что если ваш пенсионный коэффициент выше (а он зависит от того, как ваша зарплата соотносилась со средней по стране), то вы будете получать урезанную пенсию, пока не перестанете работать.

Кстати, сейчас 1744 компании должны Фонду соцзащиты 30,4 млн. рублей страховых взносов. А это означает, что их работники могут потерять часть страхового стажа и в итоге остаться без пенсии. Государство борется с должниками: приостанавливает платежи по их счетам, начисляет пеню, привлекает руководителей к административной ответственности и штрафует их. Но и самим работникам тоже нужно позаботиться о своем страховом стаже.

- Работнику следует интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета. Получить информацию из него можно, обратившись в районный отдел фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь свидетельство государственного социального страхования и паспорт. Данная информация позволит работнику оперативно реагировать в случаях, когда нанимателем не уплачиваются обязательные платежи в ФСЗН, - рассказал Валерий Ковальков.

КСТАТИ

Почему ипэшникам не засчитывают в стаж то время, когда им можно было не платить взносы в ФСЗН?

- С 1995 по 2000 год являлась индивидуальным предпринимателем, исправно платила все налоги. Отчисления в пенсионный фонд не делала, поскольку не было такой обязанности. Почему мне при назначении пенсии не засчитывают этот период? – задала чиновникам вопрос жительница Барановичского района.

- Периоды предпринимательской деятельности засчитываются в стаж работы для назначения трудовых пенсий при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов. Исходя из указанной нормы, периоды предпринимательской деятельности без уплаты обязательных страховых взносов в стаж работы не засчитываются, - объяснила Елена Дронова, начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что изменилось в ноябре: выросли пенсии, некоторые детские пособия и бюджет прожиточного минимума

Пенсии выросли в среднем на 5,3%

Это уже третье повышение в нынешнем году. Сначала выплаты для пенсионеров увеличились в мае на те же 5,3%, потом – в августе, но уже на 10%. В итоге пенсионеры сейчас получают от государства в среднем по 393 руб. 96 коп. Но в каждом конкретном случае размер выплаты зависит от стажа и от зарплаты, которую получал человек до выхода на пенсию.

Увеличился бюджет прожиточного минимума и привязанные к нему детские пособия

Помимо пенсий с 1 ноября вырос и бюджет прожиточного минимума (его обычно пересматривают раз в квартал). Теперь он составляет 214 руб. 21 коп. По сравнению с предыдущим месяцем прибавка, прямо скажем, небольшая – всего 54 копейки.

К бюджету прожиточного минимума привязаны минимальные и социальные пенсии, а также единовременные детские пособия, которые получают мамочки при рождении ребенка. Так, за первого ребенка государство отныне платит 2142 руб. 70 коп. (10 размеров бюджета прожиточного минимума), за второго и последующих – 2998 руб. 94 коп. (14 размеров бюджета прожиточного минимума). После повышения эти пособия выросли на 6 и 7,5 рублей соответственно.

Вырос минимальный потребительский бюджет

Теперь он составляет 446 руб. 2 коп. Это не то же самое, что бюджет потребительского минимума, хоть называются они и похоже. Бюджет прожиточного минимума – это та сумма, которая, грубо говоря, позволит человеку не умереть, в то время как в минимальные потребительский бюджет заложены еще и некоторые «излишества»: например, походы на культурные мероприятия или покупка сладостей. Минимальный потребительский бюджет нужен для того, чтобы определить, является ли семья малообеспеченной (а это нужно, к примеру, при принятии решения о выдаче льготного кредита на жилье).