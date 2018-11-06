World of Tanks подарит особый бонус-код всем болельщикам матча БАТЭ — «Челси»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-06T11:21:54+03:00

В четверг БАТЭ и "Челси" сыграют на "Борисов-Арене". Фото: twitter.com/ChelseaFC

Чем лучше сыграет белорусская команда, тем ценнее будет содержимое кодов [видео]

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В этот четверг, 8 ноября, БАТЭ встретится с легендарным клубом «Челси» в рамках групповой стадии Лиги Европы — на этот раз на домашней арене в Борисове. Дома и стены помогают, наверняка вокруг матча будет нешуточный ажиотаж. Еще футболистов ждет и другая поддержка — в лице разработчиков и фанатов игры World of Tanks.

В ответ на недавний ролик БАТЭ, где талисман команды Маланка Грук обратился к болельщикам за поддержкой, стоя на танке, разработчики World of Tanks сняли свое посвящение БАТЭ и ее фанатам с участием своего талисмана — танка Т-34.

Танком по Челси! World of Tanks отвечает Маланке Груку. Источник: WGTV WoT

- У командных видов спорта и World of Tanks много общего: азарт, стремление к победе, командный дух. И, главное, они немыслимы без поддержки, будь то болельщики, как в футболе, или друзья по клану, как в «Танках», — прокомментировал новость Юрий Курявый, региональный директор по оперированию World of Tanks. — Мы поддерживаем различные спортивные события, но с футболом у нас особенные отношения: в честь Чемпионата мира по футболу мы добавили в игру футбольный режим, который представлял знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон, совместно с ассоциацией «Белорусская федерация футбола» создали ливрею для автобуса национальной сборной. А сейчас мы поздравляем БАТЭ с 15-м чемпионским титулом и хотим поддержать белорусского чемпиона в предстоящем матче против таких грандов, как «Челси».

Разработчики уверены, что среди поклонников World of Tanks — огромное число любителей футбола. Поэтому все посетители стадиона получат специальный бонус-код, содержание которого будет зависеть от итогов матча и выполнения ряда условий. Тем интересней следить за матчем!

Как работает бонус-код

При активации бонус-кода игрок получит 2 личные боевые задачи — независимо от исхода матча:

За повреждение 11 танков (на это можно потратить любое число боев) игрок получит 5 маленьких аптечек, 5 маленьких ремкомплектов и 5 ручных огнетушителей;

За уничтожение 11 танков (также за любое число боев) игрок получит в аренду на 7 дней премиум-танк 8 уровня T26E4 SuperPershing со 100% обученным экипажем.

Боевые задачи действительны для техники от 4-го уровня и выше. Уровень противника не имеет значения.

Дополнительные награды:

Если БАТЭ играет вничью — удвоенный опыт для первых 11 побед.

Если БАТЭ побеждает — удвоенный опыт для первых 22 побед.

Если Станислав Драгун забивает мяч головой — 6 эмблем «Молния».

Если Александр Глеб наносит удар по воротам — 3 личных резерва на +100% опыт (на час).

Если Денис Щербицкий спасет ворота не менее 5 раз — маскировочная сеть.

Если Максим Скавыш выйдет на замену и забьет гол — 3 личных резерва на +50% кредитов (на час).

Если Игорь Стасевич сделает голевую передачу или забьет гол — 3 личных резерва на +300% к опыту экипажа (на час).

Если БАТЭ играет вничью или побеждает и выполняются все перечисленные далее условия, все зрители получат стиль «Болельщик-2018».

Бонус-код можно будет активировать сразу после финального свистка. Дополнительные награды будут начислены в течение суток после окончания матча всем обладателям бонус-кодов. Бонус-код будет действовать как для новых игроков, так и для опытных «танкистов».