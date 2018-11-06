2018-11-06T12:35:27+03:00
Минск

Семь домов Минска, которые нас удивили

«Комсомолка» заглянула в квартиры, интересные своими историями и необычными архитектурными решениями [фото]
Ирина КАЛИНИНА
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«Комсомолка» заглянула в квартиры Минска, которые нас удивили«Комсомолка» заглянула в квартиры Минска, которые нас удивили

1. Дом со световым колодцем и комнатами для прислуги

Четырехэтажный жилой дом на Карла Маркса, 30 чудом пережил две войны, ему уже больше ста лет. Он был построен как доходный - квартиры в нем сдавались в аренду состоятельным людям. На ступеньках - крепления для ковровой дорожки, на лестничных пролетах - окна, выходящие в световой колодец, построенный по моде того времени для освещения и вентиляции здания. В квартирах по два входа - для хозяев и для прислуги. По словам жильцов, дом построен на совесть: когда во время ремонта вскрыли полы, оказалось, что деревянные балки крепкие как железо - когда в них вкручивали металлические болты, те ломались.

На лестничных клетках есть окна, выходящие в световой колодец. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На лестничных клетках есть окна, выходящие в световой колодец.Фото: Павел МАРТИНЧИК

2. Дом с мини-бассейнами вместо ванн

Пятиэтажка на пересечении улиц Богдановича и Сторожевская известна своей трагичной историей: в первые дни войны во время бомбежки в подвале погибли больше 100 человек. С тех пор это место стали называть домом мертвых… Здание интересно своим архитектурным решением: в квартирах очень нестандартные санузлы. Вместо ванн - мини-бассейны, утопленные в пол. Поскольку в квартире этажом выше такая же конструкция, сверху провисает соседский мини-бассейн. Зрелище забавное.

Вместо ванн в этих квартирах - мини-бассейны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вместо ванн в этих квартирах - мини-бассейны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

3. На балконах «Ворот города» - скульптуры по 3,5 метра

Башни-близнецы возле вокзала называют визитной карточкой Минска. Их украшают огромные, высотой по 3,5 метра скульптуры солдата, инженера, колхозницы и партизанки, установленные на балконах на 9 этаже. Посмотреть на них из окон квартир верхних этажей очень любопытно. У одной из жительниц дома любопытный интерьер: ванна отделена от кухни лишь прозрачной шторкой.

С балкона Татьяны отлично видны огромные скульптуры, украшающие дом. Видеть их с такого ракурса очень непривычно! Фото: Павел МАРТИНЧИК

С балкона Татьяны отлично видны огромные скульптуры, украшающие дом. Видеть их с такого ракурса очень непривычно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

4. «Наши окна выходят на Площадь Победы»

Жизнь в полукруглых домах на Площади Победы связана с определенными неудобствами: накануне праздничных мероприятий приходит милиция с требованием убрать с подоконников цветы и не открывать окна. Во время торжеств милиция дежурит внизу, снайперы сидят на крышах. А когда на площади идет концерт на День Независимости, в домах отключают электричество примерно на два с половиной часа.

- Все отключают, и ты сидишь в темноте как крот, - говорят жильцы.

Эдуард Зарицкий жил в этом доме с двух лет, и застал еще то время, когда в квартирах были печные колонки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эдуард Зарицкий жил в этом доме с двух лет, и застал еще то время, когда в квартирах были печные колонки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

5. Дом возле цирка

Этому дому не повезло: изначально планировалось, что он будет щедро украшен лепниной, однако незадолго до его сдачи вышло постановление о ликвидации архитектурных излишеств. Здание, которое было уже почти построено, попало под эту мясорубку: его начали упрощать, готовую лепнину грузовиками вывозили на свалку... Но жильцы своим домом очень довольны: отличное расположение, удобные планировки, высокие потолки. Любопытная деталь: мусоропроводы в этом доме находятся прямо в квартирах. Четыре квартиры на этаже - четыре мусоропровода в подъезде.

Мусоропроводы находятся прямо в квартирах. Некоторые жильцы считают, что это удобно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мусоропроводы находятся прямо в квартирах. Некоторые жильцы считают, что это удобно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

6. В башне «дома под шпилем» жильцы сушили белье

Пятиэтажная сталинка на пересечении Коммунистической и Красной была построена в 50-х для офицерских семей. Первое время на кухнях стояли керогазы, чтобы готовить еду на керосине, а в ванных комнатах - водонагреватели «Титан» на дровах. Над домом возвышается башня со шпилем. Когда-то там находился наблюдательный пункт противовоздушной обороны, а сейчас она закрыта. Жильцы рассказывают, что когда-то там сушили белье.

По вечерам башня подсвечивается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По вечерам башня подсвечивается.Фото: Павел МАРТИНЧИК

7. Туалеты установили прямо в кухнях

В отличие от предыдущих домов, которые считаются элитными, двухэтажная сталинка в переулке Минина производит грустное впечатление. Когда-то этот дом был общежитием без водопровода, канализации и газа, а потом жильцы обустроили свои квартиры как сумели: например, установили унитазы и душевые кабины прямо в кухнях или в зале.

- На кухне и кушаем, и в туалет ходим, и купаемся, - говорят жильцы.

В комнатке примерно два на два метра уместились и плита, и раковина, и унитаз, и стиральная машина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В комнатке примерно два на два метра уместились и плита, и раковина, и унитаз, и стиральная машина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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