Лукашенко – аналитикам из США: Мы категорически против размещения у нас военной базы РФ

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-06T16:07:27+03:00

По мнению президента, разговоры о военной базе России в нашей стране - не более чем болтовня

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6 ноября Александр Лукашенко встретился с представителями аналитических центров США, сообщает пресс-служба президента. Американские аналитики посещают Беларусь 5-6 ноября. Как сообщает БелаПАН, в их числе бывший командующий войсками США в Европе генерал Бенджамин Ходжес и экс-заместитель помощника министра обороны Майкл Карпентер.

Президент отметил, что встреча важна для всего европейского региона.

- Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории, - сказал президент.

Лукашенко напомним, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие.

- Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств, - заметил он.

… РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЕ

«Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с РФ, обеспечим те функции, которые на нас возложены».

«Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле, мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет».

Разговоры о военной базе России, считает Лукашенко, являются не более чем болтовней.

«Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости. Надо будет, мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого. Но защищаться, если нужно, мы будем не так, как в былые времена. Вы знаете, что мы потеряли в последней войне каждого третьего. Кстати, воевали вместе с вами против фашизма».

… БЕЛОРУССКОЙ АРМИИ

«По своей подготовленности, целенаправленности, своей эффективности. Я говорю это открыто. Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они нужны будут, мы об этом скажем честно».

… РАКЕТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Президент подчеркнул, что если НАТО будет продолжать «запугивать», размещая базы в Польше либо еще каким-то образом, Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное.

«Хотя в последнее время – вы наблюдаете, мы тоже не скрываем – мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение. Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций». «Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую».