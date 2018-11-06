Стас Намин: все составы «Цветов» были хорошими, но нынешний - просто выдающийся

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-06T14:16:24+03:00

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В Минске прозвучат все самые известные песни коллектива, включая «Мы желаем счастья вам», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная». А накануне мы поговорили с художественным руководителем группы Стасом Наминым

- Какие ассоциации связывают вас с Минском? У вас ведь детство прошло в том числе в военном гарнизоне в Беларуси?

- Да, мой папа, летчик-испытатель Алексей Микоян с мамой Нами поездили по гарнизонам. Мы жили в Беларуси, Мурманске и Германии. Но не только поэтому я отношусь к Беларуси тепло. Это страна с крепким генетическим кодом. Ваш народ, как я его ощущаю, очень мощный и чистый. Кроме того, я дружу с семьей Мазуровых. Кирилл Трофимович Мазуров и Петр Машеров были членами Политбюро ЦК КПСС, оба бывшие партизаны и настоящие мужчины.

- Немногие знают, наверное, что псевдоним Намин произошел от имени вашей мамы Намине.

- Да, в честь моей мамы.

Стас НаминФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С белорусскими музыкантами вы знакомы?

- Я знаю только одного вашего приличного музыканта - Владимира Мулявина. Это был великолепный человек и профессионал, мы дружили. К сожалению, советская идеология не позволила ему реализоваться в той музыке, которой он хотел заниматься. Поэтому он и создал ВИА «Песняры». Что касается остальных участников ансамбля - я с ними не знаком, и в отдельности от Мулявина они меня совершенно не интересуют.

- У вас нет ощущения, что некоторые сегодняшние поп-исполнители гораздо больше рок-н-ролльщики, чем вчерашние рок-музыканты? Ну вот взять хотя бы Кинчева или Кипелова, которые превратились во вполне довольных жизнью буржуа.

- Не интересуюсь вообще сегодняшней музыкой и за старыми музыкантами не слежу. Но если говорить о рок-музыке обобщенно, то, наверное, да потеряла актуальность и вырождается.

- Вы и продюсер, и режиссер, и сценограф, вас называют родоначальником русского рока, да еще и симфоническую музыку пишете. Как это все успевать?

- Не могу объяснить. Наверное, я просто не хожу по ресторанам и не пью слишком много.

- А ведь еще вы занимаетесь фотографией и пишете картины… Не планировали сделать выставку в Минске?

- Если пригласят, я с удовольствием! Я со своими проектами езжу по всему миру, но в Беларусь, к сожалению, в последние годы не особенно приглашают.

- Вы написали русский текст для песни «Ветер перемен» Scorpions - расскажете, как это было?

- Я к тому времени уже решил бросить музыку и работал в Нью-Йорке. Мне позвонили Scorpions и предложили сделать русский текст, поскольку песня была посвящена Москве и ее центру. Я сослался на занятость. Но они сняли для меня на ночь студию, чтобы мне уже трудно было отказаться, и прислали фонограмму без голоса. Так что я за ночь написал текст и напел русский текст.

- Испытываете ли вы ностальгию по временам, когда слова в песнях были первичны?

- Я воспитывался на Beatles и Rolling Stones - то есть на тех группах, для которых текст песни многое значил. Ностальгия… Трудно сказать, я ведь уже не очень увлекаюсь этой музыкой. Но если говорить о жанре, то я воспитанник старой школы в музыке, и стихи для меня по-прежнему играют важную роль.

- Я знаю, что вы любите летать на воздушных шарах. А над Беларусью никогда не летали?

- Нет, ни разу. Я летаю только в Америке и России.

- Вы говорили, что нынешний состав «Цветов» самый лучший из всех, что был. Почему?

- У меня все составы были хорошими - но этот просто выдающийся! Редкий случай, когда все музыканты суперпрофессионалы. Кстати, этот состав существует уже фактически 20 лет. А до этого люди менялись постоянно, участниками группы в разное время были около 50 музыкантов. Впечатление о том, что собой представляют сейчас «Цветы», вы сможете составить, если посмотрите в интернете видеоверсии концертов «Цветы 40 лет», «Власть цветов», «Человек разумный». Я вообще считаю, что вторая половина жизни группы не менее значима, чем первая. Хотя такое редко бывает - обычно ансамбли что-то делают в самом начале и потом уже просто эксплуатируют свое раннее творчество. Новое либо не делают, либо оно такое, что никого не интересует. «Цветы» в этом смысле - редкое исключение!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Группа «Цветы» с программой «Мы желаем счастья вам» - 16 ноября, 19.00, Центральный Дом офицеров. Билеты: от 27,5 до 67,5 руб. Т.(017) 293-03-74, (029) 989-19-25.