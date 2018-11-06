Билеты на Европейские игры будут стоить от 5 до 50 рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-06T15:20:57+03:00

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Дизайну билетов на II Европейские игры уделили особое внимание. На них можно увидеть белорусскую национальную «выцiнанку», древо жизни и слоган мультиспортивного события «Bright Year, Bright You».

Билеты на II Европейские игры. Фото: представитель фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»

VIP-Билеты на II Европейские игры. Фото: представитель фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»

- Самый доступный билет на спортивные мероприятия будет стоить Br5, самый дорогой - Br50, - сообщил Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Цена билетов на церемонии открытия и закрытия Европейских игр будет объявлена дополнительно, тоже будет разработала VIP-программа билетов, включаются доступ в VIP-зоны.

Билеты на церемонию открытия II Европейских игр. Фото: представитель фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»

Самые дорогие билеты на пляжный футбол и баскетбол 3x3. Всего будет 111 сессий, на которые будут продаваться билеты.

Предзаказ билетов на II Европейские игры 2019 года составил более 46 тыс., партнеры и спонсоры Европейских игр уже выкупили более 7 тыс. билетов.

Билеты поступят в продажу 1 декабря, в Беларуси будут реализовываться через сайт, а также более чем в 400 кассах сети официального билетного оператора. В других странах они могут продаваться через официальных реселлеров.

Максим Кошкалда назвал минимум, который рассчитывают выручить от продажи билетов - не менее 4,5 миллионов рублей.

Будет ли на аренах во время Европейских игр продаваться пиво?

- На данный момент такое разрешение есть от Мингорисполкома, - ответил Максим Кошкалда. - И принимать окончательное решение - прерогатива городских властей. Нам с точки зрения маркетинга продажа на аренах слабоалкогольных напитков интересна. Более того, есть спонсорские предложения, который ждут решения Мингориспокома по наличию возможностей [продавать пиво] на всех аренах, а не только на тех, где это уже было разрешено. Важно отметить, что наша позиция такова: речь идет о продаже пиво и ничего крепче.

Сейчас на завершающей фазе процесс отбора в волонтеры. На данный момент в базе 12 тыс. заявок. По словам Надежды Анисовец, которая курирует это направление в дирекции Игр, 77% из желающих стать волонтерами составляют женщины, 23% - мужчины. Самому старшему – 75 лет. Много заявок поступило из других стран: из России более 2,5 тысяч, из Украины – 154, также из Казахстана и Азербайджана. Большое количество желающих из России объясняется тем, что в прошлом году там прошел чемпионат мира по футболу и многие прониклись волонтерским движением.

Подготовка арен и операционных планов, которые детализируют порядок работы объектов Европейских игр на завершающей стадии. В феврале-марте будет контрольная проверка. Как отметил Первый заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов, все сооружения практически готовы. Последним станет стрелковый тир имени Тимошенко, где завершены строительные работы, пройдет монтаж стрелкового оборудования, и тир будет введен в строй в конце этого года.