Джони Депп в роли Радзивилла, экзамен для подростков и партизанский детектив

6 Нояб. 22:47 2018-11-06T22:47:51+03:00

Сегодня «Комсомолка» знакомит с книгами, которые стоит прочесть родителям и детям, чтобы лучше понять друг друга. Но есть и другие литературные новинки Беларуси, о которых расскажем в очередной «Книжной полке»

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Дима Зицер. «(Не) Зачем (не) идти в школу?»

Дима Зицер. «(Не) Зачем (не) идти в школу?»

В своей книге известный педагог, который не раз становился героем материалов «Комсомолки», рассуждает о переломном моменте для ребенка - подготовке к школе. Скажем, сейчас у вас есть год на то, чтобы малыш собрался с мыслями и перешел этот большой рубеж. Как все сделать правильно? Зицер говорит: «Хотеть ребенку в школу неестественно». И это нормально хотя бы потому, что малыш еще не познал на собственном опыте, что же это. Если ваш ребенок заявляет обратное, вы его замунипулировали… Еще Зицер разбирается, к примеру, с тем, правы ли японцы, позволяя детям до 5 лет все на свете и стоит ли подгонять ребенка взашей, чтобы тот много читал. Кстати, острые вопросы Зицеру задает бывший журналист «Комсомолки» Надежда Белохвостик, которая много лет занималась в газете вопросами образования. Обратите внимание: эту книгу белорусы смогут купить только в интернете, но с доставкой в Беларусь проблем нет.

Катерина Мурашова, Наталия Кривец «Экзамен для подростков»

Катерина Мурашова, Наталия Кривец «Экзамен для подростков»

Эта книжка - игра-тренажер из 45 вопросов - реальных жизненных ситуаций, случившихся у подростков. Так ребятам, стоящим на пороге взрослой жизни, предлагают оценить свои навыки взаимоотношений с друзьями, родителями, одноклассниками, учителями. Книга борется с подростковым комплексом «Никто меня не понимает». Но во главу угла ставится не взрослое желание видеть своего повзрослевшего ребенка идеальным, а то, что хочется самому подростку, который, может, еще и не понимает до конца, отчего у него порой зашкаливают эмоции. По сути, экзаменатор в «Экзамене для подростков» выведен за кадр, но процесс анализа ситуаций и поиска решений уже запущен. В книге нет идеальных решений, но есть те, которые ближе подростку. Если же выбранный путь приведет к еще большим проблемам, то семейный психолог Катерина Мурашова (книгу она написала в соавторстве с бывшей журналисткой «Комсомолки» Наталией Кривец) прокомментирует, почему так вышло. А главное: ошибок, допущенных в игре, куда проще избежать в реальности.

Стиан Холле. «Лета Гармана»

Юя Висландер. «Ёрдзіс»

Стиан Холле. «Лета Гармана» / Юя Висландер. «Ёрдзіс»

Нынешняя осень порадовала россыпью необычных книг для детей и о детях. Юлия Тимофеева перевела с успехом изданное уже в 18 странах «Лета Гармана». Эта книга о том, как мальчик проводит последние дни лета перед тем, как впервые пойти в школу. Норвежский писатель Стиан Холле с пониманием детской психологии говорит о моменте изменения картины мира с точки зрения ребенка: вот-вот в его жизни что-то изменится, но как это все принять? В какой-то момент в этой детской книге ловишь себя на том, что в чем-то похожие эмоции испытывал и в своем детстве, и на каких-то этапах взрослой жизни, когда надо побороть свою растерянность и действовать. Книга хороша для чтения с детьми, чтобы поговорить на серьезные темы.

А Надежда Кондрусевич по-белорусски показала другую сторону творчества знаменитой шведки Юи Висландер. Известная своими историями о «Маме Му» писательница в «Ёрдзіс» рассказывает о своем детстве в 1950-е в одном из районов Стокгольма. Первые маленькие читатели уже говорят, что это не просто сказка. И правда, книга может стать отличным вариантом для вхождения ребенка в мир подростковой литературы, где и темы, и переживания куда серьезнее, чем в книжках для раннего возраста.

Ирина Даневская. «Багуслаў Радзівіл: нямецкі прынц з Вялікага Княства Літоўскага»

Ирина Даневская. «Багуслаў Радзівіл: нямецкі прынц з Вялікага Княства Літоўскага»

Почти 700 страниц шикарного и совсем свежего исторического романа-эпопеи от украинской писательницы (в переводе Наталки Бабиной), где главные герои - те самые Радзивиллы. А в центре событий –-Богуслав Радзивилл собственной персоной. Пожалуй, белорусы знают эту личность меньше, чем других его близких и дальних родственников. Все-таки биография Богуслава больше связана с Польшей и Пруссией, хотя и наши Копыль и Слуцк (где он открыл завод по отливу пушек) ему не чужие. А ведь Богуслав был одной из ключевых фигур в политике Речи Посполитой. И отметился во всех войнах середины XVII века: сначала с казаками, потом в Шведской войне (сначала на стороне шведов, а потом за «республику двух народов»). Наконец, в этой книге много любви - ведь Богуслав Радзивилл слыл отчаянным любовником, дуэлей и путешествий по всей Европе. Ирина Даневская виртуозно вплетала точные факты в канву легкой для чтения прозы - от романа не оторваться. Кстати, как не отвести глаз от обложки: Богуслав Радзивилл на ней - что-то среднее между молодым Джонни Деппом и Михаилом Боярским.

Алесь Аркуш. «Спадчына»

Алесь Аркуш. «Спадчына»

Уже пятая за последние несколько лет книга основателя полоцкого Общества вольных литераторов - прекрасный пример того, что такое европейский малый роман. Аркуш сплетает свое повествование из моментов глубоко личных. Скажем, в этой книге немало страниц родилось под впечатлением от ухода его родителей. Так что навеянные печальными событиями строки стали поводом сказать о человеческой судьбе, неизбежных утратах и той памяти, которая остается после нас. Но не забывает Аркуш и о динамичном сюжете. В его центре - история партизана Ивана Шагойко. Он был среди тех, кто участвовал в необычной операции: получал на складе из рук врага продукты, прикинувшись немцем. Но есть и послевоенное продолжение истории, и отзвук ее в современности. Этот роман несложно проглотить за считанные часы и убедиться, что белорусская литература порой способна удивить неожиданным поворотом привычной темы.