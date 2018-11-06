2018-11-06T15:59:12+03:00
Общество

Объявляем победителей конкурса «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!»

Определены авторы самых креативных рецептов и аппетитных фотографий
Поделиться:
Фото победителей фотоконкурса «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!»Фото победителей фотоконкурса «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!»
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» в Белоруссии» провела самый вкусный фотоконкурс осени «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!». Оладьи, пирожки, беляши, пицца… Сколько всего, оказывается, можно приготовить с использованием сухих быстродействующих дрожжей.

И вот мы подвели итоги.

Первое место по результатам интернет-голосования заняла Светлана Кунавич, которая испекла чудо-пирог! Она получает приз от партнера конкурса ОАО «Дрожжевой комбинат» - функциональный и удобный миксер. Готовить станет еще легче!

Светлана Кунавич

Светлана Кунавич

Второе место по результатам интернет-голосования заняла Мария Кособуцкая, которая приготовила аппетитную выборгскую выпечку. Она получает приз от партнера конкурса ОАО «Дрожжевой комбинат» - набор форм для выпечки.

Мария Кособуцкая

Мария Кособуцкая

Третьего победителя конкурса, автора самого оригинального рецепта, определила редакция «Комсомольской правды» в Белоруссии». Им стала Тамара Ивановна Полещук с рецептом рыбного пирога. Приз - кухонные весы.

Тамара Ивановна Полещук

Тамара Ивановна Полещук

КСТАТИ

Где забрать приз?

Победители фотоконкурса могут получить призы после трех рабочих дней со дня объявления результатов конкурса в течение одного месяца по адресу:

г. Минск, ул. Октябрьская, 14.

Справки по телефонам: +375 17 3286421, +375 29 8907067.

Режим работы: вт - пт с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.30 до 13.00.

Получить приз можно будет лично по предъявлении паспорта.

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!

Еще больше материалов по теме: «Тесты и конкурсы kp.by»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Легендарный теледиктор Зинаида Бондаренко: Однажды вела прямой эфир с плота посреди Свислочи
С золотым голосом страны, народной артисткой Зинаидой Бондаренко «Комсомолка» поговорила о том, почему на БТ сражались за право вести «Калыханку», как дикторов обвинили в распаде СССР и из-за чего знаменитость учится жить по-новому [фото]
Новости 24
Белорусское посольство в России ищет родственников жертв смертельного ДТП под Калугой
Глава МАРТ: методики установления цен отсутствуют
В Минске задержали грузина, который выманивал у девушек деньги и воровал драгоценности
«Желал самоутвердиться и показать свое мнимое превосходство»: в Бресте за дедовщину осудили старшину
Лукашенко поручил наградить строителей, которые в рекордные сроки возвели мост через Припять
В Гомеле боксер укусил 8-летнего мальчика за лицо
В Минтруда рассказали, как подтвердить, что работаешь или учишься за границей
В соцсетях появилась информация о бунте в колонии. МВД: проводится проверка
Россиянин украл в Минске в ресторане деньги и проиграл их в казино
«Не вижу необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России»
Квартиру от «Евроопт» разыграет Искуи Абалян
В Калинковичах полуторагодовалый ребенок выпал из окна - сам его открыл
В ДТП под Калугой погибли трое рабочих из Беларуси, еще шестеро в больнице
В Польше хотят запретить въезд в страну иностранцам, не привитым от кори
В Беларуси завершено расследование дела о наркомагазинах - в нем 37 обвиняемых
Последний день понтонной переправы через Припять: с марта через нее проехало более полумиллиона авто
Курс валют в Беларуси на 5 ноября: доллар догоняет евро
Фотофакт. В Могилеве в ноябре проснулись майские жуки
Под Брестом ищут водителя, который насмерть сбил 29-летнего пешехода
"Белпочта": Пенсии за 7 ноября выплатят досрочно
На Гомельщине задержали наркокурьеров, которые оставили больше 330 закладок
Белорусы стали пить меньше, но чаще выбирают крепкий алкоголь, а европейцы - слабоалкогольные напитки
В Калинковичском районе трое молодых сельчан напали на семейную пару и их соседа
«Географический диктант» в Беларуси пройдет 11 ноября
В Минске нашли пропавшего подростка
На пожаре в Буда-Кошелевском районе погибли пенсионерка и ее сын
Под Барановичами водитель «Пежо» сбил дежурного по железнодорожному переезду
В Минске студента ограбил безработный
Изнасиловал и ударил ножом в шею: за убийство 14-летней мужчину будут судить спустя 19 лет