Объявляем победителей конкурса «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!»
«Комсомольская правда» в Белоруссии» провела самый вкусный фотоконкурс осени «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!». Оладьи, пирожки, беляши, пицца… Сколько всего, оказывается, можно приготовить с использованием сухих быстродействующих дрожжей.
И вот мы подвели итоги.
Первое место по результатам интернет-голосования заняла Светлана Кунавич, которая испекла чудо-пирог! Она получает приз от партнера конкурса ОАО «Дрожжевой комбинат» - функциональный и удобный миксер. Готовить станет еще легче!
Светлана Кунавич
Второе место по результатам интернет-голосования заняла Мария Кособуцкая, которая приготовила аппетитную выборгскую выпечку. Она получает приз от партнера конкурса ОАО «Дрожжевой комбинат» - набор форм для выпечки.
Мария Кособуцкая
Третьего победителя конкурса, автора самого оригинального рецепта, определила редакция «Комсомольской правды» в Белоруссии». Им стала Тамара Ивановна Полещук с рецептом рыбного пирога. Приз - кухонные весы.
Тамара Ивановна Полещук
КСТАТИ
Где забрать приз?
Победители фотоконкурса могут получить призы после трех рабочих дней со дня объявления результатов конкурса в течение одного месяца по адресу:
г. Минск, ул. Октябрьская, 14.
Справки по телефонам: +375 17 3286421, +375 29 8907067.
Режим работы: вт - пт с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.30 до 13.00.
Получить приз можно будет лично по предъявлении паспорта.
Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!
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