Объявляем победителей конкурса «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!»

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-06T15:59:12+03:00

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«Комсомольская правда» в Белоруссии» провела самый вкусный фотоконкурс осени «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!». Оладьи, пирожки, беляши, пицца… Сколько всего, оказывается, можно приготовить с использованием сухих быстродействующих дрожжей.

И вот мы подвели итоги.

Первое место по результатам интернет-голосования заняла Светлана Кунавич, которая испекла чудо-пирог! Она получает приз от партнера конкурса ОАО «Дрожжевой комбинат» - функциональный и удобный миксер. Готовить станет еще легче!

Светлана Кунавич

Второе место по результатам интернет-голосования заняла Мария Кособуцкая, которая приготовила аппетитную выборгскую выпечку. Она получает приз от партнера конкурса ОАО «Дрожжевой комбинат» - набор форм для выпечки.

Мария Кособуцкая

Третьего победителя конкурса, автора самого оригинального рецепта, определила редакция «Комсомольской правды» в Белоруссии». Им стала Тамара Ивановна Полещук с рецептом рыбного пирога. Приз - кухонные весы.

Тамара Ивановна Полещук

КСТАТИ

Где забрать приз?

Победители фотоконкурса могут получить призы после трех рабочих дней со дня объявления результатов конкурса в течение одного месяца по адресу:

г. Минск, ул. Октябрьская, 14.

Справки по телефонам: +375 17 3286421, +375 29 8907067.

Режим работы: вт - пт с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.30 до 13.00.

Получить приз можно будет лично по предъявлении паспорта.

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!