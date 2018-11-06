Как телеведущая Тамара Лисицкая картошку продавала

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-06T16:42:48+03:00

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Даже в разгар рабочего дня в «Макдональдсе» на Октябрьской многолюдно. Телеведущая и писательница Тамара Лисицкая в фирменном фартуке стоит на кассе и рассказывает посетителям про акцию.

- А я узнал Тамару! - радуется покупатель Денис. - Правильно, звезды должны участвовать в общественной жизни, тем более в мероприятиях, связанных с благотворительностью. Поэтому очень круто видеть Тамару здесь, жалко, что сегодня она одна, а хотелось, чтобы наших знаменитых представителей на таких мероприятиях было больше.

Тамара рассказывает про акцию и принимает заказыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

А Тамара тем временем переместилась с кассы к кухне и стала выдавать заказы.

- Знайте, что картошка ваша сегодня героическая, - улыбается Тамара, подавая поднос с едой очередному посетителю.

Покупатель Денис Тамару узнал сразуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Кстати, Тамара уже не первый раз принимает участие в подобном мероприятии.

- Странно было бы не принимать участие там, где я могу что-то сделать, тем более что я уже не в первый раз участвую в таком мероприятии и знаю, что у него есть определенный успех и деньги собираются, - делится ведущая.

От каждой купленной картошки-фри 10 копеек пойдет на благотворительностьФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

БУДЬ В КУРСЕ!

С 1 ноября в «Макдональдсе» стартовала благотворительная акция, в рамках которой каждые 10 копеек от купленной большой картошки фри пойдут на помощь белорусским детским хосписам и другим учреждениям. А 20 ноября все вырученные деньги при покупке картофеля фри будут перечислены на нужды Белорусского детского хосписа и других организаций.

Такое мероприятие проводится в Беларуси в 17-й раз, а в этом году к акции привлекли очередных белорусских знаменитостей. Первыми участниками стали блогеры Анна Бонд и Максим Пушкин, а 6 ноября картошку фри продавала белорусская писательница и телеведущая Тамара Лисицкая.

Тамара Лисицкая в участвует в акции не первый разФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Акция продлится до конца ноября.

Продавать картошку будут Евгений Перлин, Мелитина Станюта, другие звезды спорта и шоу-бизнеса. Все вырученные деньги пойдут на помощь Белорусскому детскому хоспису, Витебскому специализированному дому ребенка и другим социальным и медицинским учреждениям.