Как телеведущая Тамара Лисицкая картошку продавала
Даже в разгар рабочего дня в «Макдональдсе» на Октябрьской многолюдно. Телеведущая и писательница Тамара Лисицкая в фирменном фартуке стоит на кассе и рассказывает посетителям про акцию.
- А я узнал Тамару! - радуется покупатель Денис. - Правильно, звезды должны участвовать в общественной жизни, тем более в мероприятиях, связанных с благотворительностью. Поэтому очень круто видеть Тамару здесь, жалко, что сегодня она одна, а хотелось, чтобы наших знаменитых представителей на таких мероприятиях было больше.
Тамара рассказывает про акцию и принимает заказыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
А Тамара тем временем переместилась с кассы к кухне и стала выдавать заказы.
- Знайте, что картошка ваша сегодня героическая, - улыбается Тамара, подавая поднос с едой очередному посетителю.
Покупатель Денис Тамару узнал сразуФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Кстати, Тамара уже не первый раз принимает участие в подобном мероприятии.
- Странно было бы не принимать участие там, где я могу что-то сделать, тем более что я уже не в первый раз участвую в таком мероприятии и знаю, что у него есть определенный успех и деньги собираются, - делится ведущая.
От каждой купленной картошки-фри 10 копеек пойдет на благотворительностьФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
БУДЬ В КУРСЕ!
С 1 ноября в «Макдональдсе» стартовала благотворительная акция, в рамках которой каждые 10 копеек от купленной большой картошки фри пойдут на помощь белорусским детским хосписам и другим учреждениям. А 20 ноября все вырученные деньги при покупке картофеля фри будут перечислены на нужды Белорусского детского хосписа и других организаций.
Такое мероприятие проводится в Беларуси в 17-й раз, а в этом году к акции привлекли очередных белорусских знаменитостей. Первыми участниками стали блогеры Анна Бонд и Максим Пушкин, а 6 ноября картошку фри продавала белорусская писательница и телеведущая Тамара Лисицкая.
Тамара Лисицкая в участвует в акции не первый разФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Акция продлится до конца ноября.
Продавать картошку будут Евгений Перлин, Мелитина Станюта, другие звезды спорта и шоу-бизнеса. Все вырученные деньги пойдут на помощь Белорусскому детскому хоспису, Витебскому специализированному дому ребенка и другим социальным и медицинским учреждениям.