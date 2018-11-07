В Минске умер советский каскадер Геннадий Четвериков

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-07T09:22:58+03:00

Одного из «Пиратов ХХ века» не стало 5 ноября. В белорусской столице актер, сыгравший в 120 картинах, прожил более 30 лет

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Завсегдатаи Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», который идет в эти дни, заметили: впервые за многие годы по красной дорожке на церемонии открытия не прошел этот эффектный актер. Ведь Геннадий Яковлевич неизменно появлялся в ковбойской шляпе, жилете и высоких сапогах - словно спрыгнул с лошади после кинопогони, лишь только прозвучала команда «Снято!».

Четвериков был человеком невероятной силы. После такого фото сложно не поверить, что он мог пронести на себе и лошадь, и дерево вырвать из земли. Фото: Фэйсбук Зои Климюк

А ведь до последнего актер был готов к творческим встречам, которые с удовольствием проводил не только в Беларуси. Режиссер и сценарист Зоя Климюк пару лет назад писала на одном из киносайтов: «Геннадий Яковлевич красив и полон сил, здоров! Думаю, что он с удовольствием рассмотрит предложения по работе в качестве актера, гостя на мероприятии». Она же занималась организацией его творческих встреч. А в последних числах октября Зоя Адамовна подтвердила, что читает все сообщения форума о Четверикове. Через пару дней в ее Фэйсбуке появилась запись с эффектными фото Четверикова.

Но уже 5 ноября Зоя Климюк опубликовала печальную весть: «Сегодня 5 ноября 2018 года ушел из жизни актер, каскадер Четвериков Геннадий Яковлевич!.. Вы не представляете, какой это был человек и друг. Скорблю...» Чуть позже в ее Фэйсбуке появилась информация о месте и времени прощания с артистом: 7 ноября в 12.00 в большом зале минского крематория на Северном кладбище.

Пират из Четверикова вышел не только устрашающий, но и запоминающийся. Фото: Кадр из фильма

За плечами у Геннадия Четверикова (кстати, он всего лишь однофамилец известной белорусской династии Четвериковых-режиссеров - Виталия и Игоря) более 120 киноролей. И многие у именитых постановщиков. К примеру, у Михаила Пташука в «Черном замке Ольшанском», у Вячеслава Никифорова в «Благородном разбойнике Владимире Дубровском» или у Алексея Германа в «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть Богом». Не прошли мимо внимания зрителя и маленькие, но запоминающиеся роли в исторических картинах «Ярослав Мудрый» и «Емельян Пугачев».

Но хватало и тех, как говорил в интервью сам Четвериков, о которых вспоминать неприятно - это и советские ленты-однодневки с погонями и спецэффектами, но без особых претензий на художественность, и новое киномыло. Пожалуй, из зрелищных кинолент «Пираты XX века» как пионер зрелищного жанра в СССР можно назвать приятным исключением.

Конечно, в карьере Четверикова речь шла о небольших эпизодах - такова доля каскадера. А уж если в поле зрения съемочной группы попадали его мощная фактура, запоминающаяся внешность, то они нередко использовались режиссерами для создания ярких характерных образов. И почти все они были отрицательными, сетовал как-то Четвериков. И, пожалуй, только в «Новых сказках Шахерезады» Геннадий Яковлевич сыграл симпатичного, добродушного и запоминающегося Джина (одну из главных ролей!) - сплошной позитив.

Одна из немногих позитивных ролей Геннадия Яковлевича - сказочный Джин. Фото: Кадр из фильма

По каскадерской профессии Четвериков нередко исполнял трюки, опасные для жизни. То нес на себе лошадь, то вырывал с корнем дерево из земли, то падал с высоты или из седла. При этом практически все трюки Геннадий Яковлевич ставил себе сам. А рассчитывать на себя он мог. Говорил, что для каскадерской работы самое важное - отличная спортивная форма.

СПРАВКА «КП»

Геннадий Четвериков родился в 1935 году в Оренбурге. Пошел по музыкальной стезе, играл на духовых в военном оркестре. Кинокарьеру начал в 1956-м на студии «Молдовафильм». Он был членом Белорусской гильдии киноактеров и Белорусского союза кинематографистов.