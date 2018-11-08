Сталинские репрессии против белорусских художников: На ученика дал показания его учитель, а друга Шагала расстреляли после выставки в Лос-Анджелесе

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-08T15:19:09+03:00

Художников, в отличие от писателей, репрессии затронули меньше, однако это стало огромной потерей для нашего искусства

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Последние дни октября считаются днями памяти жертв сталинских репрессий в Беларуси - в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в Минске расстреляли более 120 интеллигентов. Жертвами Большого террора 1930-х в БССР стали сотни тысяч человек - в том числе сотни больших талантов. Художников, в отличие от писателей, репрессии затронули меньше, однако это стало огромной потерей для нашего искусства. О событиях страшного для белорусской культуры времени «Комсомолке» рассказал известный искусствовед, заслуженный деятель искусств Беларуси, автор двухтомника «Вяртанне імёнаў» Борис Крепак

ТРАВЛЯ НАЧАЛАСЬ ИЗ-ЗА РАБОТ С ЦЕРКВЯМИ И КОСТЕЛАМИ

Художник Ефим Минин какое-то время дружил со знаменитым Марком Шагалом - они оба учились в студии Юделя Пэна. А в Витебском художественном училище Минин преподавал будущим народным - художникам Андрею Бембелю, Заиру Азгуру, Виталию Цвирко, архитектору Владимиру Королю…

Прославился же Ефим Семенович как пионер национального книжного знака и тонкий иллюстратор. В своей графике по дереву (здесь ему не было равных в Беларуси 20 - 30-х) он сохранил виды церквей и костелов Витебска, разрушенных в советские годы. Работы Минина выставлялись в Беларуси, а также в Москве, Лениграде, Киеве. Его графику «Старый Витебск» опубликовали в Лондоне, а заочно художник поучаствовал в двух выставках книжного знака в Лос-Анджелесе.

За такие виды старосветского Витебска Ефим Минин подвергался критике. Фото: wikipedia.org

- Минина интересовали вопросы культурного возрождения - в 1920-х шла белорусизация, - рассказывает Борис Крепак. - Только работать в материале было не по карману. Ученик Минина Петр Герасимович вспоминал: найти в Витебске пальмовую доску было нереально, и Ефим Семенович сам делал замену из дикой многолетней сухой груши или крутой березы с низинных болот.

В Минске и Москве Минина называли «новой необычной величиной» советской графики. Но в 1933-м тучи над художником стали сгущаться.

- В 1929-м искусствовед Арон Кастелянский говорит о Минине как о замечательном графике, а когда разгорелась борьба с буржуазными влияниями, называет его работы «классово враждебным выступлением», - отмечает Борис Крепак. - Критики видели в показанных Мининым архитектурных памятниках «классово чуждый ретроспективизм» и «любаванне сівой даўніной». С этой поры начинается травля художника.

Но арестовали его только 1 ноября 1937 года. За день до ареста Минин приехал из Минска, где купил жене шубу - потом в ней она стояла у ворот тюрьмы с передачей для него. На следствие и расстрельный приговор за якобы участие в контрреволюционной Польской военной организации хватило 19 дней. Расстреляли 43-летнего Минина в Витебске за три дня до нового, 1938 года.

- Польской военной организации в 1930-х не существовало - такой миф, наверное, понадобился НКВД для борьбы с врагами народа: по этому делу арестовали 10 тысяч белорусов и 9 тысяч поляков. Но как в их число попал Минин? Корни Ефима Семеновича - из местных староверов, - говорит наш собеседник.

Ефим Минин прославился как изящный график, но его взлет остановили сталинские репрессии. Фото: wikipedia.org

Реабилитировали художника в 1958-м, как и других репрессированных по «польской» статье. Но его имя в белорусскую культуру стало возвращаться только в 1970-е искусствоведами Виктором Шматовым и Петром Герасимовичем. Увы, после ареста Минина многие его работы исчезли - сегодня известно немногим более 30 гравюр и экслибрисов, причем все они находятся не в Беларуси.

ПОСЛЕ РАССТРЕЛА СЕМЬЕ СКАЗАЛИ: «УМЕР ОТ МЕНИНГИТА»

О еще двух репрессированных педагогах витебского училища Петре и Христофоре Даркевичах Борис Алексеевич по крупицам собирал информацию годами.

- Они даже в 6-томной «Гісторыі беларускага мастацтва» упомянуты однажды в скобках как педагоги, а Христофор еще и как автор фрески в здании железнодорожной станции Сиротино, - рассказывает искусствовед.

Братья Даркевичи родились на Смоленщине - Петр в 1898-м, Христофор - в 1900-м. Старший брат в Москве учился на искусствоведа, а затем 10 лет до 1937-го преподавал в Витебске. Христофор же, выучившись на художника в Москве и поработав в ленинградских школах, обосновался в Витебске в 1931-м. Через год он уже выставлялся.

- Картины были разными - «Совхоз «Сосновка», «Белый террор в Китае», «Праздничная демонстрация», портреты Янки Купалы и кумира тех лет - передовика Стаханова. Последний студенты училища как-то несли на демонстрации, - рассказывает Борис Крепак. - В 1937-м Христофор Евгеньевич окончил фреску для училища, над которой работал почти 6 лет. Он мечтал создать в Беларуси школу фрески, которая числилась внеклассным предметом.

Почти ничего из наследия Христофора Даркевича до нас не дошло. Как мало сохранилось и из статей его брата - наверное, единственного искусствоведа Витебска тех лет.

- Скульптор Гавриил Шульц говорил, что Петр Даркевич мог наизусть цитировать большие тексты, - рассказывает Борис Крепак. - А еще он хорошо знал Библию, что тогда не приветствовалось. Как и защита древней архитектуры, которую начали взрывать еще до войны. За это в Витебске партийцы называли Петра Евгеньевича религиозным «цемрашалам».

О братьях Даркевичах сегодня напоминает немногое – например, эти снимки с коллективного фото 1933 года. Фото: Архив Бориса Крепака

Может, эта его активность привлекла внимание НКВД, а может, припомнили раскулаченного в 1929-м отца талантливых братьев. Арестовали их в один день - 27 марта 1937 года. Для студентов это стало шоком, они надеялись, что это ошибка следствия. В училище начались доносы, студентов арестовывали за фразы вроде: «Какой хороший чешский карандаш - лучше, чем наш». При этом на улицах и во дворах пели песни Дунаевского, крутили жизнерадостные фильмы.

Борис Алексеевич записал рассказ вдовы Христофора Даркевича об аресте супруга.

«Ночью пришло трое военных. Муж не спал: он часто работал по ночам. Провели обыск, все в квартире перевернули. Потом мужа взяли - и в «воронок», - вспоминала Александра Даркевич. - Дети плакали... Муж и его брат сидели в НКВД (на том месте теперь универмаг). Мне разрешили передать ему только белье, махорку и спички. Писать не разрешали. Однажды видела, как его везли в тюрьму. Я стояла напротив ворот, он увидел меня, что-то хотел крикнуть, но двое конвоиров ударили его прикладами по голове, и он упал на дно кузова машины... Когда его перевели в тюрьму, мне сказали, чтобы принесла теплую одежду - его будут высылать».

20 октября братьев осудили в закрытом режиме. Родственникам сообщили приговор: 10 лет без права переписки. После ареста Христофора Даркевича у его супруги отобрали одну комнату, а ей самой, как жене врага народа, удалось устроиться только рабочей в бане. Супруга Петра Даркевича уехала в Рязань с полуторагодовалым сыном.

Спустя 20 с лишним лет обоих братьев реабилитировали за отсутствием состава преступления - Петра в 1957-м, Христофора в 1961-м. После реабилитации семье сказали, что Петр Даркевич умер от менингита 17 ноября 1945-го. Но, став известным археологом, сын Петра Даркевича Владислав спустя годы узнал правду об отце и дяде: братьев расстреляли за контрреволюционную деятельность еще в ноябре 1937-го - через две недели после суда.

ПРОПАЛА ПОЛОВИНА РАБОТ ХУДОЖНИКА - МЕЧТЫ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Роман Семашкевич, чье имя из-за репрессий почти на полвека оказалось под запретом, родился в 1900-м в Лебедево под Молодечно. Он был одним из 16 детей в семье. Денег на краски не хватало, и Роман рисовал соком цветов. Семашкевич учился в Вильно у Язепа Дроздовича параллельно с учебой в гимназии. В Витебске, одновременно с Азгуром и Бембелем, поступил на скульптуру, потом осел в Москве - учился на факультете живописи.

Художник Роман Семашкевич на фото и автопортрете за пару лет до ареста (внизу) и на последнем фото из сфабрикованного уголовного дела против него.

- Бытовые неурядицы студенческой жизни Семашкевича словно не затрагивали, - рассказывает страницы биографии мастера Борис Крепак. - Каждый день он ел булочку, запивая бутылкой рыбьего жира, спал 2 - 3 часа, а остальное время - за мольбертом. Денег на материалы и инструменты не было, и он писал на носовых платках, клеенках, полотенцах и ночных рубашках. Писал быстро, так лучше получалось. График Татьяна Маврина говорила: Семашкевич сразу стал мечтой коллекционеров.

Семашкевич часто бывал в Беларуси, а в 1932-м он путешествовал по БССР, выставлялся в Петрикове, Мозыре, Минске. Художник с женой гостили у Купалы и Коласа. Они ценили его выбивающийся из общей линии талант, как и Валентин Катаев, Юрий Олеша, Константин Паустовский, Илья Ильф. Борис Крепак цитирует художника Владимира Милашевского: «Он был, словно какой-то самородок, изобразитель в чистом виде... Какие у него могли быть политические взгляды?»

Семашкевич живописал окружавший его быт, но это выходило очень ярко – к примеру, так, как на этой картине.

Семашкевича арестовали в ночь с 1 на 2 ноября 1937-го. В квартире провели обыск, но ничего не изъяли. Но вскоре картины Семашкевича исчезли из квартиры и из мастерской на третьем этаже башни Новодевичьего монастыря. Его супруга Надежда Васильева полагала: после приговора могли приехать сотрудники НКВД и без понятых и описи вывезти работы. Их было более трехсот - Семашкевич готовился к выставке по итогам поездки в Беларусь. Больше о них ничего не известно…

- Сохранилась только опись 173 изъятых картин и рисунков, которые НКВД передал в Госфонд СССР, а затем - на базу Мосскуппромторга, - рассказывает Борис Крепак.

Уже в 1937-м Надежда Васильева начала писать письма Ежову, Берии, Сталину, пытаясь спасти мужа. Но даже само обвинение ей стало известно только в годы перестройки - контрреволюционная агитация, восхваление фашизма, вражда к руководителям СССР. Следователи отметили в протоколах: художник не признал вины и отказался давать показания.

Интересно, что показания по делу Семашкевича, который уже несколько недель сидел в подвалах Лубянки, давал его московский педагог - авангардист Александр Древин: «Семашкевич говорил, что в СССР невозможно свободное творчество, все делается по социальному заказу, вещи яркие больших художников игнорируют и замалчивают только потому, что они не отражают современность».

На полотнах Семашкевича царило буйство красок, будь это картина об автодоре или портрет жены, Надежды Васильевой.

- Сомнительно, чтобы эти слова, сохранившиеся в архивах, появились по доброй воле. А через месяц и самого Древина арестовали и расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой, где среди тысяч жертв загубили почти сотню художников - в том числе Семашкевича. Приговор белорусу вынесла «тройка» при управлении НКВД по Московской области 20 декабря 1937-го (Древин дал показания 18-го), а расстреляли Романа Семашкевича 22-го. Вскоре мертвыми родились его дети-близнецы… Посмертно реабилитировали художника в 1958 году - проверка установила, что дело сфабриковали. В 1990-х вдова подготовила его посмертные каталог и выставку сохранившихся у нее работ в Третьяковской галерее. Благодаря ей в нашем Национальном художественном музее есть 4 картины Романа Семашкевича. А вот с выставкой в Минске ничего и не вышло. Зато на родине Семашкевича в Свято-Троицком храме сохранилась фреска на тему Троицы, созданная художником в 1920-х.

КСТАТИ

Сослали за падение скульптуры Сталина с постамента

Как-то в нулевых на радио «Свобода» старейший на то время белорусский художник Евгений Тиханович вспоминал имена высланных коллег. Эдуард Гадлевский пострадал, когда его скульптура Сталина из папье-маше упала с постамента в Москве. Иллюстратор Змудзинский - за офицерское прошлое в царской армии. Художника Кашкеля подвел отец-нэпман. Борис Крепак называет еще Николая Щекотихина, первого исследователя истории искусства Беларуси. Его арестовали в июле 1930-го по сфабрикованному делу «Союза освобождения Беларуси» в числе десятков других интеллигентов. После 9 месяцев в подвалах минского ГПУ искусствоведа выслали в башкирский Белебей, где арестовывали еще трижды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Беларуси с лекциями о расстрелянных белорусских писателях проехал проект «(Не)расстраляная паэзія» - в его рамках теперь в интернете собирают деньги на книгу о репрессированных авторах. В прошлом году, к 80-летию расстрела 132 белорусских интеллигентов в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, наши известнейшие музыканты записали проект и провели его презентацию в Минске.

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