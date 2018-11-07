На концерте Ёлки море ходило по залу, а влюбленный парень прямо на сцене сделал предложение девушке

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-07T10:25:05+03:00

Самая ротируемая певица СНГ как всегда выступила на сцене Prime Hall с сюрпризами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Известная певица как всегда выступила на сцене минского Prime Hall с сюрпризами

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Столичная публика Ёлку любит, поэтому концерты Лизы, а именно так вне сценической жизни зовут певицу, постоянно собирают аншлаги.

Так было и в этот раз - 6 ноября. Ждать и звать певицу на сцене фанаты начали еще до начала концерта. Многие пришли семьями в три поколения – от 5 до 70 лет – с цветами, подарками для любимой певицы и записочками со словами благодарности.

Многие пришли на концерт целыми семьями: с детьми и даже с родителями - бабушками и дедушкамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы приехали из Добруша, - говорит одна женщина. Я не стесняюсь: мне 45 лет и я с удовольствием вместе с дочкой слушаю Ёлку. Чтобы накопить денег на ее концерт, три месяца отказывали себе в походах в кафе и сладостях. Люблю и уважаю эту певицу за искренность и шикарный голос. Ради такого и похудеть можно! (смеется).

Со сцены певица призналась, что очень скучает по Минску.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спустя 30 минут после официального начала концерта Ёлка феерично появилась на сцене в эффектном черном наряде. Экстравагантные туфли на огромной платформе, многослойная черная юбка с вырезом и черный парик… После первой песни Ёлка призналась:

- Знаете, еще пару минут назад я на полном серьезе дулась в гримерке и хотела кого-нибудь придушить. А уже сейчас понимаю, как же мне хорошо и как же я соскучилась по Минску. В этом воздухе и зале есть что-то особенное, домашнее. Здравствуйте, меня зовут Лиза. Спасибо, что вы есть. Если бы не вы, сидела бы сейчас дома в трениках с пузырями на коленках.

Без откровенных разговоров и признаний не проходит ни один концерт ЁлкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Имитирую длинные ноги в этих красивых, но, признаюсь, страшно неудобных туфлях, - выдала певицаФото: Святослав ЗОРКИЙ

И начался концерт, который, впрочем, как и всегда, у Ёлки был похож на уютный «квартирник». Песни были то рок-н-ролльными, то тихими и камерными.

Песни были то рок-н-ролльными, то тихими и камерными.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Команда певицы - полноценная часть шоуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ёлка призналась: "Мои музыканты - лучшие на свете"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока певица пела, гитарист на сцене умудрился снять даже видео для сторис в соцсети.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти перед каждой песней певица откровенничала с публикой.

-В этом вся Ёлка - открытая, добрая и простая, -переговаривались между собой зрители.

Когда певица рассказывала о себе очень личные вещи, в зале воцарялась тишина, которая потом тут же сменялась на бурные аплодисментыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Говорили на самые разные темы. Начиная с того, как важно быть настоящими и сложно быть открытыми, заканчивая тем, что у всего прекрасного нет ни точной характеристики, ни времени действия, а возраст – это вообще ерунда, на которую не стоит обращать внимания…

На сцене Ёлка много шутила и смеяласьФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Девчонки, да мы с вами настоящие мученицы! Мужики, не верите? Ок. Вы хоть раз надевали утягивающие колготки, чтобы ноги стройнее казались? Это же пипец! – разоткровенничалась Ёлка, вызвав бурную поддержку и смех зала.

Послушать любимую певицу пришли несколько тысяч поклонниковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика из зала активно поддерживала разговор с любимой певицей и с удовольствием делала сюрпризы. Во время песни «Море внутри нас» зрители устроили флешмоб. Пустили по залу импровизированную волну, которая докатилась до елки с последних рядов. А после одной из проникновенных песен Ёлка призналась:

- Жизнь – удивительная штука. Я верю, что все в ней не случайно. Эмоции, события и все люди, которые встречаются мне на жизненном пути. Знаете, я вообще считаю себя счастливым человеком, хоть и в моей жизни бывало всякое. И очень хочу, чтобы эти эмоции испытывали как можно больше людей. А сейчас я хочу сделать то, что, клянусь, никогда не делала за всю свою карьеру.

Спустя пару секунд Ёлка вызвала на сцену молодого человека из числа фанатов.

- Миша обратился ко мне, и я не смогла ему отказать, - рассказала со сцены Ёлка и передала микрофон молодому человеку.

Елка призналась: "Такого на своих концертах я еще никогда не проворачивала". Фото: соцсети

- У каждого человека на этой земле есть вторая половинка. И я безумно счастлив, что я свою половинку нашел. Прямо здесь и чейчас я хочу сказать своей девушке самое важное. Любимая, можно попросить тебя выйти на сцену, - выдал взволнованно молодой человек.

А уже через минуту молодой человек дрожащим от волнения голосом признавался своей девушке в любви в присутствии тысяч зрителей. Фото: соцсети

Мягко говоря, для девушки такой поворот событий на концерте любимой певицы стал сюрпризом. Фото: соцсети

Когда на сцену вышла растерянная и смущенная девушка, молодой человек стал на колено, достал из заднего кармана заветную коробочку с колечком и произнес: «Дорогая, ты выйдешь за меня замуж»?

Он стал на колено, достал кольцо... И она сказала "да"! Фото: соцсети

Едва сдерживая слезы радости под ликование публики и Ёлки в том числе, девушка произнесла заветное «да».

Вместе со свой командой под гул аплодисментов и поздравлений из зала Ёлка поздравила влюбленных и искренне порадовалась за них сама. Фото: соцсети

- Ради таким моментов ничего в жизни не зря, - сказала певица. Фото: соцсети

- Вот ради таких моментов все в нашей жизни не зря, - подвела черту певица, лично вместе со своей командой музыкантов поздравила влюбленных, сменила туфли на каблуке на удобные кроссовки и принялась танцевать вместе с публикой.

- Хочу, чтобы на моем концерте публика танцевала с закрытыми глазами, чтобы был слышен каждый вздох, каждое слово и каждая мурашка передавалась тем, кто будет к этому готов и открыт, - добавила певица.

Впрочем, именно в такой атмосфере и прошел концерт.

СПРАВКА «КП»

За свою карьеру Ёлка выпустила 5 студийных альбомов – «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015) и стала шестикратной обладательницей премии «Золотой граммофон». А ее хиты «Прованс», «Около тебя», «На большом воздушном шаре», «Навсегда», «Грею счастье», «Море внутри меня» - занимали и занимают верхние строчки в хит-парадах СНГ, делая певицу самой ротируемой российской исполнительницей.