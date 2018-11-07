Сборная Беларуси провела открытую тренировку для болельщиков

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-07T17:21:09+03:00

Сборная Беларуси по хоккею на «Чижовка-Арене» провела открытую тренировку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впереди у хоккеистов три матча. На одном из них выступит Лявон Вольский [фото]

Сегодня на «Чижовка-Арене» сборная Белаурси по хоккею провела необычную тренировку. На трибуны во время занятия мог попастьлюбой желающий. А после тренировки была возможность пообщаться с игроками, получить автографы, сделать селфи.

Впереди у команды три матча турнира «Кубок 4 наций velcom». Все игры пройдут на «Чижовка-Арена»: 8 ноября наши хоккеисты сыграют с Францией (начало в 18:15),

9 ноября - со Словений (19:30), 10 ноября - с Латвией (19:30). Билеты можно купить тут.

На матче с Францией в перерыве выступит Лявон Вольский.

Список игроков, вызванных на сбор национальной команды:

вратари — Михаил КАРНАУХОВ (Динамо Мн, КХЛ), Дмитрий МИЛЬЧАКОВ (Пльзень, CZE), Александр ОСИПКОВ (Динамо Мл);

защитники — Андрей АНТОНОВ (Юность), Даниил БОКУН, Роман ДОСТАНКО (оба — Шахтер), Павел ВОРОБЕЙ (Сибирь, КХЛ), Владимир ДЕНИСОВ (СайПа, FIN), Дмитрий ЗНАХАРЕНКО (Динамо Мн, КХЛ), Никита КРЫСКИН, Михаил ХОРОМАНДО (оба — Неман), Никита УСТИНЕНКО (Молот, ВХЛ);

нападающие — Андрей БЕЛЕВИЧ, Артур ГАВРУС (оба — Динамо Мл), Павел БОЯРЧУК, Артем КИСЛЫЙ, Сергей МАЛЯВКО, Никита РЕМЕЗОВ (все — Неман), Дмитрий БУЙНИЦКИЙ, Иван ДРОЗДОВ, Александр КИТАРОВ, Евгений КОВЫРШИН, Александр КОГАЛЕВ, Андрей КОСТИЦЫН, Сергей КОСТИЦЫН, Илья ЛИТВИНОВ, Максим ПАРФЕЕВЕЦ, Андрей СТЕПАНОВ (все — Динамо Мн, КХЛ), Артем ДЕМКОВ, Виктор ТУРКИН (оба — Шахтер), Павел РАЗВАДОВСКИЙ (Юность), Никита ФЕОКТИСТОВ (Адмирал, КХЛ).

Зрителей собралось несколько сотенФото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытая тренировкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Впереди у хоккеистов три матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Стась объясняет игрокам следующие заданиеФото: Святослав ЗОРКИЙ

8 ноября наши хоккеисты сыграют с ФранциейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Кравченко даёт установки игрокамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Впереди у команды три матча турнира «Кубок 4 наций velcom»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ