Бельгийский «Кошмар» и самый дорогой вратарь: «Челси» прилетел на матч с БАТЭ

СЕГОДНЯ 20:17 2018-11-07T20:25:32+03:00

В четверг на «Борисов-Арене» болельщики смогут увидеть Эдена Азара, которого ставят в один ряд с Месси и Роналду, двух чемпионов мира и самого дорого вратаря прямо сейчас. «Челси» провел тренировку в Минске [фото]

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В Беларусь пожаловал гранд мирового футбола - лондонский «Челси». В четверг на «Борисов-Арене» лондонцы сыграют с БАТЭ в матче Лиги Европы.

10-летний мальчик из Жодино, которому футбол помог вернуться к нормальной жизни, откроет матч БАТЭ - «Челси»

В начале 2000-х «Челси» был у всех на слуху благодаря миллиардеру Роман Абрамовичу, а потом прочно прописался среди топ-клубов.

Правда, в последнее время «Челси» умерил аппетиты и, пожалуй, прямо сейчас не может тягаться в тем же «Манчестер Сити» или «Барселоной» по звездности состава. Если у среднестатистической домохозяйки спросить про футболистов, она наверняка назовет Месси, Роналду, Неймара, но вряд ли сходу припомнить кого-то из нынешнего ростера «синих» (если только Азара). Да и сам Абрамович подумывает о том, чтобы продать клуб.

А вот любители футбола расскажут, что в составе «Челси» ни много ни мало самый дорогой вратарь мира Кепа Аррисабалага, недавно перешедший в ряды «синих» из басконского «Атлетика» за 80 млн. евро. Солирует у лондонцев футбольный волшебник Эден Азар - по уровню мастерства бельгийца ставят в один ряд с Месси и Роналду. Во французском «Лилле» за стиль игры и выносливость его прозвали «Кошмар».

Счастливчики смогли сделать селфи с Азаром.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпион мира в составе сборной Франции Н’Голо Канте - один из лучших центральных полузащитников оборонительного плана и важный игрок в системе «Челси». Здесь же самый юморной футболист в мире - бразилец Давид Луис, испанский голеодор Альваро Мората, бразильский кудесник Виллиан, а еще друг Александра Глеба - испанец Секс Фабрегас, выигравший все возможные титулы в футболе.

Кто к нам приехал?

Однако перед игрой стоял вопрос: все ли из основого состава сыграют с БАТЭ? Английские клубы в матчах Лиги Европы на групповой стадии выставляют полуосновной состав, чтобы дать передохнуть лидерам. «Арсенал» в прошлом году и вовсе дал сыграть в Борисове нескольким тинейджерам из клубной академии.

Оливье Жиру в прошлом году играл с БАТЭ еще будучи игроком "Арсенала", причем, забивал, а теперь вновь приехал в Беларусь с составе "Челси".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но «Челси» привез почти всех основных футболистов: Кепа, Фабрегас, Жоржиньо, Азар, Канте, Жиру, Ковачич, Виллиан, Кэйхилл, Аспиликуэта и другие.

- Врачи разрешили Азару прилететь с командой. Риска [травмы] уже нет: иначе бы он остался дома. Ему стоит получить игровую практику после двух недель паузы, - отметил главный тренер «Челси».

Маурицио Сарри на пресс-конференции общался на английском языке, но иногда переходил на итальянский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Англии остались Мората, Рюдигер, Давид Луис и Виктор Мозез. Как сказал Маурицио Сарри, Морате дали шанс передохнуть, так как он сыграли три матча подряд в плотном графике:

- Считаю, что Морате лучше дать паузу. Так ему будет лучше: важно не только играть, то и получать определенную нагрузку. Таково мое видение: три-четыре паузы игрок играет, потом берет паузу на специальные тренировки.

«Челси» прилетел сегодня в Минск около около 17:00 и сразу же отправился на стадион «Динамо», чтобы провести тренировку. Затем команда заселиться в гостинице Marriott.

У Сарри спросили, почему он решил провести тренировку в Минске, ведь опробовать газон, на котором пройдет матч все равно не получится. Когда на матчи с БАТЭ прилетали «Барселона» и «Арсенал», он утром тренировались на своих базах за день до матча и затем отправлялись в Беларусь прямиком в отель.

- Не знаю. Я прислушался к руководству клубу, как лучше все организовать. Я не мог сам посетить Борисов, чтобы увидеть какие условия нам там могут предложить. Поэтому прислушался к людям, которые владели ситуацией, - сказал Маурицио Сарри.

В четверг на поле снова могут встретиться друзья Александр Глеб и Сеск Фабрегас. Похоже, испанец рассказывал тренеру «Челси» о белорусском полузащитнике.

- Тот «Арсенал» был одной из лучших команд Англии и Европе. Хорошо знаю о Глебе от Фабрегаса - они около трех сезонов играли вместе. Глеб очень хороший игрок. Сейчас ему 37 лет, он все равно он один из лучших в составе БАТЭ, - сказал Сарри.

Судя по комментариям, шапкозакидательских настроений у «Челси» нет. У полузащитника Матео Ковачича спросили, что он думает о поражении «Ливерпуля» от «Црвены Звезды» в Белграде.

- Хороший вопрос, - улыбнулся Ковачич. - Смотрел этот матч. В Белграде любой команде трудно. Мы увидел чего болельщики помогли добиться своей команде. Думаю, завтра родные стены тоже помогут БАТЭ. Если мы не будем сконцентрированы, то мы можем за это поплатиться. Если ты не покажешь все качества, то ты проиграешь. Завтра предстоит трудная игра, как и любая на международной арене. Рассчитываем себя показать с лучшей стороны.

Матео Ковачич серьезно настраивается на матч с БАТЭ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какие шансы БАТЭ?

В Лондоне борисовчане уступили без шансов, но и лицом в грязь не ударили (поражение 1:3). Конечно, зацепить очки с «Челси» сложно. Хотя Алексей Бага не устает повторять, что все возможно. Сейчас в группе такой расклад: 1. «Челси» - 9 очков. 2-4. БАТЭ: ПАОК, «Види» - по 3 очка. То есть ключевые игры у БАТЭ будут с ПАОКом и «Види».

Лофтус-Чик в Лондоне забил БАТЭ трижды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сколько болельщиков ожидается на матче?

Около 700. А, может, и больше. В основном это представители белорусского фан-клубов «Челси», а также их единомышленники из стран ближнего зарубежья. Солидный десант ожидается и из Англии. Рейс «Белавии» Лондон - Минск (полеты через день) пользовался повышенным спросом, поэтому авиакомпания заменила самолет Embraer 195 (107 мест) на Boeing 737-800 (189 мест).