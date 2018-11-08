«Ради съемки на тройке лошадей Мулявин отменил выступление в Одессе»

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-08T12:34:48+03:00

Знаменитая «Летучка» Юрия Иванова облетела фактически весь мир! И стала лучшей фотографией мира за 10 лет. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Мы расспросили легендарного белорусского фотографа Юрия Иванова, как он снимал зубров на фоне МАЗа и приезд президента США в Минск [фото]

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Имя Юрия Иванова знакомо даже тем, кто мало интересуется миром фотографии. Он был единственным фотографом, который запечатлел развал Союза и подписание Беловежских соглашений, снимал закрытый суд над «убийцей Хатыни» Григорием Васюрой, вошел в сотню лучших фотографов мира, а работа «Летучка» стала лучшей фотографией мира 80-х годов прошлого века.

Юрий Сергеевич и сейчас практически не расстается с фотоаппаратом. Но если его нет под рукой, может что-то интересное сфотографировать и на телефонФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Зубров на фоне МАЗа в Беловежской пуще снимали две недели»

Сейчас Юрию Сергеевичу 79 лет, он работает специалистом по связям с общественностью в столичном Университете культуры. Там мы и договариваемся с ним встретиться. Полки в кабинете уставлены книгами по фотографии, на стене - дипломы и работы, в том числе знаменитая «Летучка».

На столе фотографа - современная зеркалка, которую теперь можно купить свободно. Но в его детстве фотоаппарат был чем-то недосягаемым:

- В 10 лет я впервые увидел в магазине фотоаппарат. 1949 год, ни у кого из детворы такого нет, - вспоминает Юрий. - Я рассказал папе, он сказал: будем копить. Откладывал с каждой получки, и мне его купили! Я фотографировал все подряд, делал портреты семьи.

Юрий Иванов родом из Симферополя. Когда началась война, завод отца перевели в Уральск. Там Юрий окончил 10 классов, затем с семьей переехал в Минск. Здесь и начинается его карьера фотокорреспондента, сначала в газетах, затем - в Агентстве печати «Новости», сейчас это МИА «Россия сегодня».

- Юрий Сергеевич, хороший кадр - это постановка или удача?

- Я не разделяю фотографии на постановочные и нет. Главное, чтобы в ней было дыхание. Какая разница, как сделано фото? Важно, что на нем. Как-то я делал фотоочерк о МАЗе. На его эмблеме - зубр. Придумал, что нужно снимать зубра на фоне автомобиля в Беловежской пуще. Мы поехали, привезли машины, нам организовали трех зубров. Снимали две недели, зубры из-за запаха солярки не выходили к нам. Спас егерь, положил около машин какие-то кусты, которые им нравятся… Все ради одного кадра! - рассказывает Юрий Сергеевич. - Еще нужно было сделать фотоочерк о тракторном заводе. Мощность трактора - 100 лошадиных сил. Значит, в кадре должны быть трактор и 100 лошадей. Поехали в Ратомку и сняли!

Ради одного кадра в Ратомке собрали сто лошадей и привезли трактора Фото: Юрий Иванов

- То есть на удачу не полагались?

- Удача тоже важна! Как-то делал съемку на Оршанском льнокомбинате. Хожу и понимаю, что нет кадра. И тут увидел девочек-тройняшек. Они работали в разных цехах, я собрал их вместе и сфотографировал. Получилось. На первой странице «Известий» напечатали.

Зубров на фоне МАЗа в Беловежской пуще снимали две недели Фото: Юрий Иванов

«За «Летучку» мне заплатили 1000 долларов»

- Фотография «Летучка», которая прославила вас на весь мир, тоже постановочная. Специально планерку на комбинате для этого собрали?

- В 1987 году был международный проект «Один день из жизни Советского Союза». 100 фотографов (42 советских, 8 - из стран соцлагеря и 50 - из Америки и Западной Европы) должны были разъехаться по городам СССР и снимать десятки сюжетов, - говорит Юрий. - Меня отобрали, снимал в Минске. «Летучку» придумал, когда увидел ткачих на тонкосуконном комбинате в красных косынках. Договаривался за две недели. Снимали полтора часа. Подхожу к работницам, завел разговор о зарплатах, детсадах… Они так раззадорились, в кадре это хорошо видно. Получилась настоящая летучка. Так что фотокорреспондент - это автор сценария, режиссер и оператор!

После выхода «Летучки» в свет одной из героинь фото предлагал выйти замуж один австралийский бизнесмен

«Летучку» признали лучшей фотографией мира за 10 лет (1980 - 1990) по версии издательства Time-Life, она получила престижную премию World Press Photo, публиковалась во многих зарубежных изданиях.

- Мне за нее заплатили 1000 долларов. А еще один австралийский бизнесмен прислал на комбинат журнал с фото, где было обведено изображение одной из ткачих, и в письме - предложение выйти за него замуж. Все посмеялись, прошли годы, мне эта женщина потом призналась: «Сейчас бы я вышла за него!»

«Было очень холодно, даже природа среагировала на развал СССР»

- Как получилось, что вы были единственным фотографом, который снимал Беловежские соглашения в декабре 1991-го?

- В Минск с визитом приехал президент РСФСР Борис Ельцин. Прошел слух, что делегация собирается ехать в Беловежскую пущу. Стал спрашивать - никто подробностей не знает. До этого из Москвы в Минск приехал редактор Агентства печати «Новости» Реваз Горишвили со специальным прибором «ЛИФАКС», с помощью которого можно было передавать фотонегативы по телефонному кабелю. Я понял, что в Москве что-то знают, раз его прислали! Иду к Вячеславу Кебичу (председателю Совета министров БССР. - Авт.) и говорю: «Возьмите меня с собой». Он дал добро, и через два часа я был в самолете. Помимо меня там были гендиректор БелТА Яков Алексейчик, редактор белорусского телевидения Вадим Бицан, телеоператор Владимир Андронов, корреспондент «Народной газеты» Валерий Дроздов. С нами летели массажисты и повара.

Юрий Иванов был единственным фотографом, который запечатлел развал Союза и подписание Беловежских соглашений Фото: Юрий Иванов

Самолет приземлился на военном аэродроме в Пружанах, затем туда прилетели председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, украинский президент Леонид Кравчук и Борис Ельцин. Переговоры проходили в резиденции «Вискули».

- Помню, было очень холодно, морозы - нехарактерная погода для Брестской области в декабре. Природа среагировала на развал СССР. Во время переговоров мы были в холле, потом зашли в зал, где подписывали документ. Помню, вышел Ельцин, у него был галстук на бок, я только за камеру - меня два человека остановили, мол, не стоит.

Сейчас Юрий Иванов работает специалистом по связям с общественностью в столичном университете культурыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- А сейчас какие общественно-политические события хотели бы поснимать?

- Никакие, у меня было много съемок, и это тяжело: все топчутся, мечутся. Я старался действовать иначе. К примеру, в 1974 году в Минск приехал президент США Ричард Никсон. Мы снимали, как он возлагает венок к монументу на площади Победы. Сотрудники КГБ предупредили нас, чтобы не делали резких движений. После церемонии Никсон идет к машине, его начинают с другой стороны звать горожане - он к ним. А я иду на пересечение. Подхожу, снимаю - у меня выходят лучшие кадры. Только потом вспомнил, что на крыше снайперы, и я - на прицеле.

- Это очень смело. А есть ли неписаные правила для съемок политиков?

- Может, сейчас и есть, но раньше не было, во всяком случае, у меня. Когда фотографировал Петра Машерова на его 60-летие, спокойно ходил по его кабинету, в то время как его поздравляли представители КГБ, ЦК Компартии. Очень формально все было, но когда его пришли поздравить однополчане, Машеров изменился в лице, заулыбался. Получился хрестоматийный снимок. Бывали и казусы. Я фотографировал премьер-министра Михаила Чигиря и вдруг понял, что пленка выскочила из фотоаппарата, все кадры пустые! Я извинился, а он сказал: «И ладно, давайте сначала». Так что строгих рамок не было.

Самую знаменитую фотографию Машерова сделал также Юрий Иванов

«Песняры» пели для одного. В тот миг мне весь СССР завидовал!»

- Вы снимали и многих деятелей культуры. Работа с кем запомнилась?

- Приятелями были с Володей Мулявиным. Фотографировал его и «Песняров» на сцене филармонии для Агентства печати «Новости». Все настроили, а он обращается ко мне: «Тебе еще и спеть?» Я говорю: «А как же!» Спросил, какая у меня песня любимая, я ответил «Завушнiцы». Весь СССР мне в тот момент завидовал: «Песняры» поют для меня одного! В то время я работал над книгой о Мстиславле и предложил Володе поехать туда, сфотографироваться на тройке лошадей. Он согласился. Но потом сказал, что в этот день их пригласили в Одессу, деньги хорошие обещали. Я ничего не сказал, просто посмотрел. Прошло пару минут, он кричит директору: «Миша, пиши телеграмму в Одессу, мы все заболели!» Вот такой человек был. Снимали их в тройке, я ехал на машине впереди и высовывался, чтобы сфотографировать, а двое парней держали меня, чтобы не выпал.

«Снимали «Песняров» в тройке, я ехал на машине впереди и высовывался, чтобы сфотографировать, а двое парней держали меня, чтобы не выпал» Фото: Юрий Иванов

- А кого бы еще хотели сфотографировать?

- Жалею, что не успел сфотографировать Владимира Короткевича. Мы изредка с ним виделись, он подарил свой сборник «Моя Илиада» и подписал: «Юрке Іванову, мастаку, з якім мы дамовіліся, што пасля яго работ некаторыя жывапісы ўвогуле непатрэбныя ». Это был человек-сказка! Как он умел рассказывать, мог словами нарисовать картину! Когда я закончил работать над фотокнигой о Мстиславле, секретарь ЦК Александр Кузьмин предложил Короткевичу написать текст к ней. Он отказался, сославшись на занятость. Я пошел к нему и говорю: «Ты съезди туда, Мстиславль - второй Суздаль». Тут он возвысился надо мной, как памятник, и сказал: «Никогда так не говори, в мире нет ничего второго! Как никогда не будет и второго Юрки Иванова». Владимир Семенович поехал в Мстиславль и 10 печатных листов текста написал!

Юрий Сергеевич считает, что чем больше будет фотографов, тем лучшеФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Портрет знаменитого поэта Евгения Евтушенко, автор - Юрий Иванов

«Я за то, чтобы фотографов становилось больше»

Сейчас Юрий Иванов делает репортажи с разных встреч, концертов в Университете культуры, организовывает выставки. И фотографирует, что называется, для себя.

- Например, иду по улице, вижу ларек, а в него заглядывает кот - я и сфотографировал. Если заметил что-то интересное, а под рукой нет фотоаппарата, могу на телефон снять и в Фейсбук выложить, - признается фотограф, показывает нам телефон, где в альбоме собраны, как и у многих, снимки друзей, музеев, из отпуска.

Легендарный фотограф с фотошопом на "ты"Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Одно из недавних фото Юрия Иванова

- Какой вам видится современная фотография? Следите за белорусскими фотографами?

- Я иногда веду лекции на факультете журналистики БГУ. Сразу говорю, нельзя научить видеть. Учитесь ловить момент, какое-то психологическое несоответствие. Как-то я снимал сельскую свадьбу. К жениху и невесте подходит друг, чтобы поздравить, и начинает целовать жениха. Вы бы видели выражение лица невесты! Очень эмоционально! А сейчас фотографы любят приукрасить то, что видят, либо наоборот - показать грязь. Но когда я делаю съемку на операции по пересадке почки, то снимаю глаза и руки врача, а не кровь. Могу выделить фотографов Александра Бачило, Дмитрия Осипова, Виктора Драчева... Когда вижу хорошую фотографию, я радуюсь.

Юрий Иванов фотографировал не только известных людей, но и простых рабочих

- Как относитесь к тому, что так много фотографов сейчас? Да еще и с таким техническим оснащением! Не было мыслей, мол, был бы у меня в свое время дрон?..

- Никогда не куплю дрон, я уже отснял Минск с птичьего полета от и до. И я за то, чтобы фотографов становилось больше. Так интереснее. Не важно, какая подготовка и опыт. Дыхание в фотографии либо есть, либо нет. И у каждого свое видение. 10 фотокорреспондентов придут на одно и то же событие и сделают 10 разных снимков.

Иванов фотографировал многих известных людей

СПРАВКА

Юрий Сергеевич Иванов родился в 1939 году. В Минск переехал в 1956 году, поступил в Политехнический институт. Служил в армии в Плесецке. Работал фотокорреспондентом в газетах «Знамя юности» и «Советская Белоруссия», «Культура». Был собственным корреспондентом Агентства печати «Новости» (АПН) в Беларуси. Его работы публиковались в зарубежных изданиях АПН, Reuters, Associated Press, France Press, а также журналах Time, Life, Stern и др. В 1987 году вошел в число 100 лучших фотографов мира.