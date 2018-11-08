«Запугивал работников, унижал, оскорблял и даже бил»: как белорусы попали в рабство в Польше

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-08T15:29:07+03:00

В Польше задержали организатора торговлей людьми - он завербовал более 500 человек. Фото: morski.strazgraniczna.pl

В Польше попали в трудовое рабство больше полутысячи человек – среди них есть и граждане Беларуси

Изменить размер текста: A A

Эпицентром громкого дела о торговле людьми стал Гданьск. В Поморском воеводстве в этом преступлении подозревают 42-летнего руководителя одной из фирм. Задержать его и отдать под следствие помогли сотрудники Приморского пограничного департамента.

Оказалось, мужчина был руководителем преступной группы, которая использовала поляков и иностранцев для принудительной работы в Польше и Швеции.

Людей на работу они набирали через агентства по трудоустройству за границей, по объявлениям в интернете или по рекомендациям. Среди завербованных – граждане Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Их высылали на работу на стройках в Польше и Швеции. С ними не подписывали договор или подсовывали документы на непонятном для работников языке. Потом забирали паспорта и прочие документы. Зарплату или выплачивали частично, или не выплачивали вообще. А когда работники требовали деньги, им угрожали депортацией и обвиняли в кражах - работодатель даже подавал заявления в правоохранительные органы.

- Из материалов дела следует, что мужчина проводил рабочие встречи, на которых запугивал работников, унижал их, оскорблял и даже избивал. Он часто пользовался критическим положением приезжих, у которых не было уже собственных средств к существованию - им приходилось полагаться исключительно на вознаграждение, которое должна была выплачивать фирма, - рассказывают в пресс-службе Приморского пограничного департамента.

По предварительным данным, через такое трудовое рабство прошло 540 человек. На них фирма мужчины заработала 4,5 миллиона злотых (чуть больше 1 миллиона евро) – это деньги, которые директор не выплатил людям за их работу. Доход он пустил на развитие другого, легального бизнеса.

- Целью фирмы было завербовать как можно большее количество людей, чтобы получить наибольшую прибыль, - добавляют в ведомстве.

На время следствия мужчину арестовали на три месяца. Его двух напарниц обвиняют в отмывании денег. Их отпустили на свободу под подписку о невыезде и денежное поручительство. Следователи не исключают, что в деле появятся новые фигуранты.

КСТАТИ

Искать работу за границей в Беларуси можно через фирмы, которые имеют лицензию на трудоустройство за пределами РБ. Список таких фирм можно найти на сайте МВД – их более 200.

Телефон «горячей линии» по безопасному выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь: 8 (017) 218 52 64.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Несколько тысяч украинцев и белорусов попали в Польше в трудовое рабство

Люди работали без выходных по 12 часов в сутки (читать далее).