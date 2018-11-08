СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-08T15:45:02+03:00

Как не стать тунеядцем в Беларуси, если работаешь или учишься за границей? Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Уже в следующем году тунеядцы начнут по-новому платить государству за свое нежелание работать. Вместо фиксированного штрафа в 20 базовых им придется полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги: с 1 января 2019-го - горячую воду, а с 1 октября 2019-го - отопление и газовые колонки. Правда, касается это только тех тунеядцев, которые являются плательщиками коммунальных услуг - например, собственниками квартиры.

А теперь в Минтруда рассказали, как быть тем, кто работает или учится за границей. Если они не хотят оплачивать коммуналку в полном объеме, то могут доказать, что все это время находятся в другой стране. Сделать это можно за три шага.

Шаг 1. Оформить правильные документы.

Они должны доказывать, что вы действительно работаете или учитесь за границей. Для работающих это могут быть, к примеру, копия контракта или лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности, для студентов - копия справки из вуза или договора на оказание образовательных услуг. Документы нужно официально перевести на русский или белорусский и заверить у нотариуса или апостилем.

Шаг 2. Передать их в комиссию.

Копии документов вместе с заверенным переводом можно отправить в комиссию по координации работы по содействию занятости населения по электронной почте (адреса есть на сайтах исполкомов или администраций районов в городах), обычной почтой, а также принести документы в комиссию. Делать это самому не обязательно, можно попросить родственников или друзей.

Шаг 3. Успеть до дедлайна.

Первые списки тунеядцев должны появиться к 1 февраля следующего года. А значит, чтобы в него не попасть, нужно успеть представить документы до 21 января. С учетом того, что списки будут обновляться раз в квартал, дальше дедлайны будут такими: 21 апреля, 21 июля, 21 октября и 21 января.

Возникает вопрос: если за границу вы уехали надолго, придется ли повторно высылать документы каждые три месяца? В Минтруда уточняют, что решение о том, на какой период не включать вас в список неработающих, будут принимать на основании ваших документов. Если у вас контракт на год, значит, и тунеядцем вы не будете считаться тоже год. В дальнейшем система еще будет совершенствоваться.

Пока непонятно, как быть тем, кто за границей живет, но при этом не работает и не учится - например, вышел замуж или женился.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За год безработных стало почти наполовину меньше

По данным Минтруда, на конец сентября этого года на учете в службе занятости числилось 15 тысяч человек, а в то же время год назад - чуть больше 27 тысяч. Получается, что количество зарегистрированных безработных сократилось на 45%. А вот предложений для них, наоборот, стало больше. Если на конец сентября 2018-го было 79,2 тысячи вакансий, то в конце сентября 2017-го - порядка 55 тысяч.

За год сократилась и средняя продолжительность безработицы. Если раньше новое место искали в среднем по 4,1 месяца, то теперь - по 3,4 месяца.