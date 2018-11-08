Министр финансов Максим Ермолович: Деньги надо заимствовать, когда они не нужны. В 2019 году они не очень сильно нужны

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-08T17:42:03+03:00

На «Кастрычніцкам эканамічным форуме» эксперты и высокие чиновники обсудили, почему Беларусь из прогрессивных переместилась в отстающие и как расплатиться с долгами, не опустошив казну

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«Мы в МВФ говорим, что крышу надо крыть при хорошей погоде»

Глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян сразу обозначил:

- У нас скорее позитивное сообщение для вас. Но в МВФ платят, чтобы мы волновались, если мало волнуемся - плохо работаем! Так что расскажу, о чем мы переживаем. Беларусь выглядит довольно уверенно, есть рост ВВП, инфляция снизилась. Но мы в МВФ говорим, что крыть крышу надо, когда погода хорошая. У страны есть риски, уязвимости. Экспорт сильно концентрирован, три важнейших партнера оттягивают на себя 60% вашего рынка, а один из этих рынков - Россия - и вовсе 40%. Она принимаем на себя более 70% товарных экспортных позиций. Беларусь сильно зависима от этой ситуации. Страна по-прежнему зависит от субсидируемого импорта энергоносителей из России. Полагаем, в 2018 году субсидии составляли порядка 10% ВВП, это высокий уровень.

Еще одно опасение МВФ - высокая долларизация белорусской экономики и уровень золотовалютных резервов (ЗВР).

- ЗВР с 2016 года выросли существенно, но недостаточно. Сейчас они составляют 50 - 60% того, что мы считаем безопасным уровнем, их нужно наращивать, - объяснил Миньян.

По мнению эксперта, госдолг для Беларуси не так уж высок, хотя вырос, по подсчетам МВФ, с 10% от ВВП на момент 15-летней давности до почти 50% сейчас.

- Беспокоит эффективность госпредприятий. С 1995 по 2007 год Беларусь была второй по темпам роста страной в регионе. Потом они замедлились. В последние несколько лет Беларусь стала одной из отстающих. Почему? Система становится все более неэффективной. (…) Все больше капитала и трудовых ресурсов перераспределяется от более эффективных предприятий к менее эффективным. Даже если вы сейчас накачиваете экономику капиталом и трудовыми ресурсами, на объем производства и выпуск это не влияет, потому что производительность - на отрицательном уровне.

«Беларуси потребуется 40 лет, чтобы достичь текущего уровня жизни Германии»

О неэффективности госсектора говорила и эксперт Всемирного банка.

- Одна треть дохода на душу населения Беларуси равна текущему доходу на душу населения в Германии. Это означает, что при нынешнем уровне роста средних доходов, каждый год 2,5 - 3%, потребуется 40 лет, чтобы достичь текущего уровня жизни Германии, - озвучила Галина Андронова-Винселет.

По мнению эксперта, нужно в первую очередь увеличить эффективность госсектора и продолжать реформы.

Представители МВФ будут обсуждать с правительством план действий. По их мнению, нужно стимулировать производительность труда и активность частного сектора, ускорить реформирование госпредприятий и диверсифицировать торговлю.

«Под пустой кошелек никто не даст взаймы»

Министр финансов Максим Ермолович сосредоточился на цифрах госдолга. Они впечатляют: в 2019 году нам нужно выплатить $3,7 млрд. по разным обязательствам, а за три года - около $12 млрд.

- Мы четко понимаем источники рефинансирования обязательств в 2019 году, готовимся, что и как будем погашать в 2020 и 2021 годах, - пояснил министр.

Источники известны: третий год доходы, связанные с экспортом нефти и нефтепродуктов, направляют в бюджет и используют на погашение госдолга.

- По нашим планам, на конец года у нас будет уровень госдолга примерно 40% ВВП, вокруг этой величины мы стабилизируемся (…) и приступим к снижению общего объема госдолга, - рассказал Максим Ермолович.

На рефинансирование обязательств нужно примерно 1,5 млрд. долларов ежегодно.

- Если говорить об источниках привлечения средств, сейчас комфортнее, чем 3 - 5 лет назад. Для нас открылись международные источники капитала, Беларусь вышла из достаточно тяжелого периода санкций, имеет доступ на американский, европейский рынки капитала. (…) Мы интересны и для других рынков - российского, китайского.

Конечно, между выплатами по госдолгу и наращиванием золотовалютного резерва есть противоречие.

- Без достаточного уровня ЗВР мы не сможем эффективно заимствовать ресурсы на внешних рынках… Под пустой кошелек никто никогда не даст взаймы, - пояснил проще министр финансов. - С другой стороны, и высокий уровень госдолга оказывает влияние на качество бюджетной политики. В 2019 году придется найти баланс и определить оптимальный уровень расходов на погашение госдолга с, надеюсь, увеличением ЗВР.

Страна продолжит одалживать деньги, стараясь делать это максимально выгодно:

- Деньги надо заимствовать, когда они не нужны. В 2019 году они не очень сильно нужны. Это удобное время для дебютного выхода на рынки, на которых мы не присутствуем. Чтобы комфортно и безопасно ощущать себя в 2020 и 2021 годах, надо эти рынки тестировать… Если мы с этой задачей справимся и не будет внешнеэкономических шоков (а внутренняя экономика просматривается пока понятно и прозрачно), то мы не будем иметь проблем с ЗВР и с обслуживанием и погашением госдолга и войдем в тот трек повышения качества бюджетной политики, на который я очень надеюсь.

Под дебютными рынками, пояснил Максим Ермолович, имеются в виду китайский и российский.