2018-11-08T15:59:53+03:00
Досуг

J:морс выпустили клип со съемками из первой белорусской кругосветки на маленьком самолете

Песня называется «Крылы»
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: Андрей КравченкоФото: Андрей Кравченко
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В августе-сентябре 2018 года белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич облетели вокруг земного шара на маленьком (меньше 10 метров) одномоторном самолете Cessna 182T. Путешествие заняло 30 дней. Путешественники преодолели 30 тысяч километров, часть маршрута пролегала над Атлантическим океаном.

В дороге они снимали видео, и некоторые кадры вошли в новый клип J:морс.

Крошка Cessna над Большим каньоном.

Крошка Cessna над Большим каньоном.

– Когда я узнал, что белорусские парни совершают кругосветку на самолете, радовался как ребенок! – говорит лидер J:морс Владимир Пугач. – Меня всегда заводили такие вещи. Я сам люблю путешествовать. Но когда отсматривали для клипа видеоматериал из перелёта, понял, что с этим ничто не сравнится. Разве что полет в космос.

Как группа узнала о путешествии?

– В полете мы слушали записи J:морс, какие-то фрагменты попадали в наши Instagram-репортажи, – рассказал пилот Андрей Борисевич. – Узнав об этом, ребята передали нам привет – спели песню «Гренландия» накануне нашего пролета над этим островом. А уже после возвращения в Минск мы встретились, познакомились и подружились.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Песня «Крылы» дала название новой концертной программе J:морс, которую группа представит в конце зимы.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

КОГДА? 14 февраля 2019 года в 19.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: от 43 рублей. Справки по телефону 8 (044) 551-77-06, 8 (029) 851-77-06.

J:МОРС - Крылы.

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